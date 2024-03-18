В ISW проанализировали инцидент в Приднестровье с беспилотником и вертолетом

В непризнанном Приднестровье беспилотник атаковал военную базу. Аналитики американского Института изучении войны объяснили, почему эта атака может быть выгодной России.

В ISW рассказали, что считают это попыткой России дестабилизировать ситуацию в Молдове. Ведь недавно в непризнанном Приднестровье обратились к Кремлю с просьбой о "защите" якобы от Молдовы.

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Что говорят в ISW о событиях в Приднестровье

Аналитики американского Института изучения войны отметили, что СМИ непризнанного Приднестровья заявили об атаке беспилотника по вертолету на территории неустановленной воинской части. Там даже опубликовали видео удара. Что касается заявлений, то:

экс-глава Верховного совета Приднестровья Александр Щерба заявил, что инцидент якобы имеет "украинские отпечатки". "Главным бенефициаром" он прогнозируемо назвал Украину;

Бюро реинтеграции Молдовы заявило, что атакованный вертолет не летал годами, а удар должен был намеренно распространить страх и панику в Приднестровье. То есть там убеждены – это часть вражеской информационной операции, которая нацелена на Молдову. Однако Бюро прямо не обвинило, ни приднестровские, ни пророссийские силы в атаке.

На момент написания этой статьи ни приднестровская, ни российские власти не обвинили украинские силы в осуществлении удара, но могут сделать это в будущем,

– заявили аналитики.

Официальный Кишинев заявил, что поддерживает контакты с правительством Украины. Представитель украинской разведки Андрей Юсов заверил, что атака беспилотником – это российская провокация.

"ISW не может самостоятельно проверить детали удара беспилотника в Приднестровье или идентифицировать ответственных лиц, но маловероятно, что удар был осуществлен украинскими силами, учитывая ограниченность средств, использовавшихся во время удара, и незначительную цель. Украинские официальные лица также недавно заявили, что Приднестровье не представляет военной угрозы для Украины", – объяснили аналитики.

В то же время они отметили, что недавно так называемая власть Приднестровья просила у России о "защите".

Россия или связанные с Россией субъекты, вероятно, получат выгоду от этой провокации, чтобы способствовать постоянным усилиям Кремля установить информационные условия для оправдания ряда российских гибридных операций, направленных на дестабилизацию Молдовы, о которых ISW широко предупреждал,

– объяснили аналитики.