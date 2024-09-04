Маленьку дівчину вбила у Львові російська ракета: рятувальники показали болюче фото

Зранку, 4 вересня, Росія забрала життя відразу кількох дітей у Львові. Серед них також опинилася маленька дівчинка, яка просто спала у своєму ліжку на момент атаки.

Рятувальники, які працювали на місці розбору завалів, показали моторошне фото вбитої Росією дитини. Зауважимо, що наразі відомо про загибель щонайменше трьох дітей.

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Російська ракета вбила маленьку дівчинку у Львові

Зараз на місці подій працюють всі оперативні служби, включаючи рятувальників, медиків та правоохоронців, які намагаються швидко ліквідувати наслідки атаки, забезпечити безпеку жителів і надати необхідну допомогу постраждалим.

Загалом станом на зараз, рятувальники врятували 12 людей. Кількість постраждали зросла до 45 людей. На жаль, 7 людей загинули, серед яких є діти, зокрема, й маленька дівчинка, тіло якої дістали з-під завалів рятувальники.



Через російський удар загинула маленька дівчинка / Фото ДСНС

Рятувальники дістали з-під завалів тіло маленької дівчинки: дивіться відео

Нагадаємо, що Росія атакувала Львів дронами-камікадзе типу "Шахед" та крилатими ракетами зранку 4 вересня. Повідомлялося про пошкодження цивільної інфраструктури, є загоряння житлових будинків.