Відповідну інформацію оприлюднив міський голова Андрій Садовий. Як з'ясувалося, станом на цю хвилину є дані вже про щонайменше 6 поранених.

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