Відповідну інформацію оприлюднив міський голова Андрій Садовий. Як з'ясувалося, станом на цю хвилину є дані вже про щонайменше 6 поранених.
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Джерело:Андрій Садовий
Росія зранку 4 вересня завдала підступного удару по Львову, пошкодивши цивільну інфраструктуру. На жаль, не минулося без постраждалих, серед яких опинилася й дитина.
Відповідну інформацію оприлюднив міський голова Андрій Садовий. Як з'ясувалося, станом на цю хвилину є дані вже про щонайменше 6 поранених.
Дивіться також У Львові чутно вибухи, працює ППО