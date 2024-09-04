Обласна та міська влада проінформували громадян про роботу сил Протиповітряної оборони в регіоні. Окрім того, триває тривога через ракетну небезпеку.

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Вибухи у Львові 4 вересня: що відомо

Про ударний БПЛА у напрямку Львова повідомили в Повітряних силах о 04:46. За кілька хвилин у місті жителі почули звуки вибухів.

На Львівщині працює ППО. Нічого не знімаємо і нікуди не викладаємо!!!

– повідомили в ОВА.

Також міський голова Львова Андрій Садовий написав про "Шахеди" на території Львова, та про те, що працює ППО.

"Залишайтесь у безпечному місці!" – закликав Садовий.