Окрім того, моніторингові телеграм-канали також повідомляли й про активність літаків Ту-22М3. В той самий час у низці областей триває атака російськими дронами-камікадзе.

Цікаво Як Росія вичерпує ресурс літаків Ту-95МС: аналіз Defense Express

Що відомо про активність ворожої авіації у небі

Повітряні сили о 01:52 4 вересня повідомили, що відмічається активність 5 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку.

У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

– написали військові.