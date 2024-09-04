Соответствующую информацию обнародовал городской голова Андрей Садовый. Как выяснилось, по состоянию на эту минуту есть данные уже о по меньшей мере 6 раненых.

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Есть раненые в результате обстрела Львова

Утром 4 сентября 2024 россияне нанесли удар по Львову, в результате чего в части города горит гражданская инфраструктура. Есть также информация о людях, которые находятся в подвалах под завалами. К сожалению, не обошлось и без раненых.

Уже известно о шести пострадавших в результате атаки на Львов. Среди них – 10-летний мальчик. Медики оказывают необходимую помощь,

– говорится в сообщении Садового.