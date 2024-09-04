Известно, что в результате атаки есть повреждения жилых домов в городе. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Последствия взрывов во Львове

В результате вражеского обстрела во Львове повреждены жилые дома. Все профильные службы направили на место,

– написал Козицкий.

По состоянию на 06:24, по словам городского головы Андрея Садового, известно, что возгорание жилых домов в районе главного вокзала. Много выбитых окон в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских, Мельника.

"Две школы сегодня учебу не начнут: ученики Арники и 17 остаются дома. Уточняем информацию о пострадавших. Будьте в укрытии", – добавил мэр.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

К слову, около 04:56 Воздушные силы предупреждали о "Шахедах" вблизи Львова и взрывы там. Областные и городские власти проинформировали граждан о работе сил противовоздушной обороны в регионе. Кроме того, продолжалась тревога из-за ракетной опасности.