Приватизація "Мотор Січі": китайські інвестори судяться з Україною за 4,5 мільярда доларів

Стратегічне підприємство "Мотор Січ" стало заводом розбрату для України та Китаю. Компанія Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment й інші китайські інвестори вирішили розв’язати питання через суд в Гаазі.

У міжнародному арбітражному суді китайські компанії мають намір відшкодувати 4,5 мільярда доларів збитків. Ці кошти хочуть стягнути з уряду України, у зв'язку з націоналізацією підприємства.

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Китайські інвестори наполягають на тому, що за останні 5 років вони зазнали збитків в Україні та Китаї. Іноземні бізнесмени зсилаються на угоду від 1992 року про взаємний захист інвестицій та вимагають компенсації.

"Вимагаємо виплатити позивачам повну компенсацію усіх збитків на суму понад 4,5 мільярда доларів США", – заявили представники компаній.

ПАТ "Мотор Січ" є одним із найбільших виробників авіадвигунів та промислових газотурбінних установок у світі. Клієнтами заводу є компанії із понад 100 країн світу. Лише упродовж 2020 року підприємство заробило майже 1 мільярд гривень.

Китайці не виключають можливості продовження вимог щодо відшкодування збитків та збільшення суми компенсації. Водночас економічні експерти переконані, що розмір вимог до України збільшуватиметься.

Такі висновки фахівці зробили з ситуації, що тягнеться з вересня 2020 року. На той момент сума відшкодувань становила 3,5 мільярда доларів, а в листопаді 2021 року зросла до 4,5 мільярда доларів.

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