Приватизация "Мотор Сич": китайские инвесторы судятся с Украиной за 4,5 миллиарда долларов
Источник:Weixin
Стратегическое предприятие "Мотор Сич" стало заводом раздора для Украины и Китая. Компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment и другие китайские инвесторы обратились в суд в Гааге, чтобы решить вопрос.
В международном арбитражном суде китайские компании намерены возместить 4,5 миллиарда долларов убытков. Эти средства хотят взыскать с правительства Украины в связи с национализацией предприятия.
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Суд против Украины
Китайские инвесторы настаивают на том, что за последние 5 лет они понесли убытки в Украине и Китае. Иностранные бизнесмены ссылаются на соглашение от 1992 года о взаимной защите инвестиций и требуют компенсации.
"Требуем выплатить истцам полную компенсацию всех убытков на сумму свыше 4,5 миллиарда долларов США", – заявили представители компаний.Справка. ПАО Мотор Сич является одним из крупнейших производителей авиадвигателей и промышленных газотурбинных установок в мире. Клиентами завода являются компании из более чем 100 стран мира. Только за 2020 год предприятие заработало почти 1 миллиард гривен.
Китайцы не исключают возможности продления требований по возмещению ущерба и увеличению суммы компенсации. В то же время, экономические эксперты убеждены, что размер требований к Украине будет увеличиваться.
Такие выводы специалисты сделали из ситуации, которая тянется с сентября 2020 года. На тот момент сумма возмещений составила 3,5 миллиарда долларов, а в ноябре 2021 года выросла до 4,5 миллиарда долларов.
Суд касательно ПАО "Мотор Сич": что известно
- Инвесторы украинского предприятия обратились в международный арбитражный суд по взысканию с Украины 3,6 миллиарда долларов компенсации ущерба.
- Эти потери компании из Китая якобы понесли после принудительного лишения собственности.
- Речь идет о решении СНБО от 23 марта 2021 года относительно национализации завода "Мотор Сич".
- Ранее международные медиа сообщали о попытках Украины якобы продать компанию туркам. Однако в Минстратегпроме отрицали какую-либо информацию о вмешательстве в деятельность частных предприятий.