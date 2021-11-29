Приватизация "Мотор Сич": китайские инвесторы судятся с Украиной за 4,5 миллиарда долларов

Стратегическое предприятие "Мотор Сич" стало заводом раздора для Украины и Китая. Компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment и другие китайские инвесторы обратились в суд в Гааге, чтобы решить вопрос.

В международном арбитражном суде китайские компании намерены возместить 4,5 миллиарда долларов убытков. Эти средства хотят взыскать с правительства Украины в связи с национализацией предприятия.

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Китайские инвесторы настаивают на том, что за последние 5 лет они понесли убытки в Украине и Китае. Иностранные бизнесмены ссылаются на соглашение от 1992 года о взаимной защите инвестиций и требуют компенсации.

"Требуем выплатить истцам полную компенсацию всех убытков на сумму свыше 4,5 миллиарда долларов США", – заявили представители компаний.

ПАО Мотор Сич является одним из крупнейших производителей авиадвигателей и промышленных газотурбинных установок в мире. Клиентами завода являются компании из более чем 100 стран мира. Только за 2020 год предприятие заработало почти 1 миллиард гривен.

Китайцы не исключают возможности продления требований по возмещению ущерба и увеличению суммы компенсации. В то же время, экономические эксперты убеждены, что размер требований к Украине будет увеличиваться.

Такие выводы специалисты сделали из ситуации, которая тянется с сентября 2020 года. На тот момент сумма возмещений составила 3,5 миллиарда долларов, а в ноябре 2021 года выросла до 4,5 миллиарда долларов.

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