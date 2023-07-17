Росія заявила про зупинення "зернової угоди": як діятиме Україна і чи є альтернатива

Термін дії "зернової угоди" закінчився 17 липня, Росія наразі заявила про небажання її продовжувати. Відтак, постає питання, як буде здійснюватись експорт і які альтернативні варіанти можливі.

Їх озвучив в ефірі Медіацентру щодо ситуації із роботою "зернового коридору" Дмитро Соломчук – член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, інформує 24 Канал.

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Україна продовжить здійснювати експорт

На запитання, чи буде відбуватись експорт по Чорному морі, він відповів з упевненістю і перерахував кілька альтернативних варіантів, на випадок, якщо "зернову угоду" таки не продовжать.

За його словами, є такі альтернативи:

По-перше, Україна заклала гарантію 20 мільярдів гривень для страхування вантажів.

Вже є компанії, які готові заходити в море під повне страхування КАСКО, навіть якщо угоди не буде. Вони готові вантажитись і доставляти наше зерно в країни, які цього потребують,

– зазначив Соломчук.

По-друге – за поставки продукції у Чорному морі, наразі "вступився" Китай. За словами депутата, для Китаю наша сільгосппродукція на сьогодні важлива і доступна з одеських портів логістично.

І на останок – на всякий випадок розширені об'єми доставки по Дунаю.

"Складнощі є, але логістика працюватиме", – наголосив Соломчук. За його словами, все ж є надія, що "зернову угоду" таки вдасться продовжити, але інші варіанти уже відпрацьовані.

Зверніть увагу! У Кремлі сьогодні, 17 липня, заявили, що призупиняють дію "зернової угоди". Це сталось після того, як Росія оголосила, що вночі Кримський міст було "атаковано надводними безпілотниками".

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що "зернова угода" увійшла в історію як важливий дипломатичний успіх, тому він намагатиметься продовжити її дію.

Обсяги, які зможе Україна експортувати

Уряд заклав у бюджет кошти для страхування суден – наразі уже є деякі такі компанії. Депутат не уточнив кількості компаній, які наразі зголосились на це, а тому сказати скільки вдасться експортувати – складно.

По Дунаю, за словами Соломчука, на сьогодні – це 3 мільйони тонн.

Через Західні кордони поки що об'єми експорту маленькі – до 300 тонн щомісяця. Додатковий спосіб експорту автошляхами – через Румунію.

У підсумку, за словами Соломчука, Україна точно зможе експортувати 3,7 – 3,8 тонни сільськогосподарської продукції.

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