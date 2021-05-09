Путін користується цим, – лідер СКАЙ сказав, чого Україні бракує для перемоги на Донбасі

Олег Собчук – український музикант, відомий як фронтмен українського рок-гурту СКАЙ. Окрім цього, він займається волонтерською діяльністю, виступає на Сході України та пропагує любов до української мови.

Відомий співак розповів про тури на Донбас, виховання молоді та закон про мову. Про це і не тільки – читайте далі в інтерв'ю.

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Яким для вас було усвідомлення початку війни на Сході України?

Прийшло відчуття, що я повинен щось зробити. Прийшло відчуття громадянина України, прийшло відчуття патріотизму. Я і СКАЙ робили і робимо максимально те, що ми можемо зробити. Привернути увагою, розрядити ситуацію, просто приїхати підтримати. Зараз, коли я думаю про це, то відчуваю і плюс, і мінус. З одного боку – шкода тих людей, які загинули, відстоюючи Україну на цій війні, а з іншого боку – можливо, якби не ця війна, то ми б так ніколи і не зрозуміли, хто ми, і ніколи б так не були разом.

Ваша перша поїздка в зону бойових дій?

В нас був цілий тур для танкової дивізії, потім недалеко від аеропорту доносились вибухи, потім їздили у Миронівський, везли м'ясо, хліб, грали на гітарі – там кілометр від "передку" взагалі, в Попасному виступали, в будинку культури, де директорка сказала, що це вперше за всю історію Попасної, в цьому будинку культури, лунала українська мова. Мені важко було дивитись на це все, але з іншого боку – мене охоплювала гордість, що українці реально дали відсіч, що слово "українець" з того часу почало звучати гордо та круто.



Інтерв'ю з Олегом Собчуком / Скриншот з програми "11 запитань"

Чи змінилась ваша творчість з приходом війни в Україну?

Однозначно, і пісні, і музика стали моїми патронами. Мені якось стало з одного боку соромно, що я ж теж чоловік, можу піти служити і стріляти. Кому б я це не розказував, то кожен солдат мені говорив: “"Друже, давай ми це будемо робити, а ти, будь ласка, пиши пісні, і розказуй людям те, що ти тут бачиш, висловлюй патріотизм у своїх піснях, донось до людей і це буде в 100 разів краще, ніж те, що ти тут будеш разом з нами". І я це зрозумів, тому пісня "Не відступати, не здаватися" я присвятив тим, хто захищав, захищає і буде захищати нашу землю від ворога, в цьому випадку від Росії. Я вирішив саме у такий спосіб нести свою допомогу.

Чи були пропозиції виступати в Росії після 2014 року?

Так, звісно. Були 2 рази – прилітайте на корпоратив, скажіть скільки треба. Чесно скажу, я не поважаю такий вибір. Є знайомі, які катаються, я не поважаю це. Але це їхній вибір. Я б не зміг.

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Чи може творчість артистів впливати на виховання майбутніх поколінь?

Чим ми і займаємось. Я в свято у це вірю і свідомо це пропагую. У своїх піснях, вчинках, постах, і навіть у виховних моментах. В мене, наприклад, донька зустрічається з хлопцем, я почав помічати, що в деяких моментах вона переходить на російську, бо хлопець її розмовляє російською. Я влаштував зустріч і наполегливо попросив, і знаєте, я не хотів, щоб вони мене боялись, я хотів, щоб вони зрозуміли, важливість цього, чого варто це робити. В них, у підлітків, був дуже простий аргумент: "Так всі навколо розмовляють російською, так, а ми що будемо білими воронами?". Так от, якщо ви не станете тими "білими воронами", тоді всі ми станемо чорними воронами. Якщо всі будуть російською, то не буде України. Тому людям, без палки, треба це пояснювати – пісні, фільми, передачі. Абсолютно все, треба робити українською мовою в кожному місті заявляти, що це українське, ми українці, ми розмовляємо українською – це логічно.



Рок-гурт СКАЙ часто виступає на Сході України / Фото з фейсбук-сторінки Олега Собчука

Як ставитесь до закону про мову?

Звісно, підтримую. Українська мова – це наша мова. Я простий приклад приведу. Ми відпочивали в Єгипті й наші знайомі говорили російською, а ми – українською. І єгиптянин зразу зрозумів, що ми українці, а до них звернувся як до росіян. Каже, що там в Москві… А вони кажуть, так ми українці. А він запитав, чого ви тоді російською розмовляєте. Автоматично все стало ясно. Я дуже радий, що закон ввійшов в дію, про українську мову, я дуже радий, що в ЗМІ, на радіо можна почути українськомовні пісні не лише о 3 годині ночі.

Чого Україні не вистачає для перемоги у війні на Донбасі?

Я не експерт в цьому і новини я мало дивлюсь чесно. Але нам не вистачає єдності для перемоги. Пуйло бачить, що ми роз'єднані, він відчуває, він бачить це в мовних питаннях, наприклад, і користується цим. Коли ми з'єднаємось усі, а нам треба максимально з'єднатись, щоб не було тріщин і розломів, то ми переможемо.