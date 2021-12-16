Продавали підробні ліки онкохворим: у Києві викрили шахрайську схему
Прокуратура Києва викрила схему постачання та збуту фальсифікованих препаратів для онкохворих. Загальна сума вилучених фальсифікованих лікарських засобів становить близько 1 мільйона гривень.
Фальсифіковані лікарські засоби онкологічної групи надходили до України міжнародними рейсовими автобусами та літаками до з інших країн. Це встановили під час досудового розслідування.
Варто знати Українці масово купують неефективні ліки, а лікарні цьому сприяють: звіт останніх років
За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва припинено протиправну діяльність групи осіб, які розповсюджували на території України фальсифіковані лікарські засоби (ч. 2 ст. 321-1 КК України),
– йдеться в повідомленні.
Учасники схеми організовували збут вказаних препаратів на території Києва й інших міст.
Що відомо про перебіг справи
- Слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення причетним особам про підозру та обрання запобіжних заходів.
- 16 грудня 2021 року на підставі ухвал суду правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили значну кількість медичних препаратів, грошові кошти, банківські картки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та сім-карти.
Як викрили злочинну схему
Розслідування проводили прокурори спільно зі слідчими СВ Солом'янського управління поліції ГУ НП Києва за матеріалами Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.