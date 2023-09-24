Їжа на час блекауту: які продукти можна придбати зараз на випадок відсутності світла
Цілком ймовірно, що Росія цієї осені вирішить продовжити ракетний терор українців та спроби занурити нашу країну в пітьму. Тому зараз ми живемо за принципом "попереджений – значить захищений". Це стосується і того, як діяти в умовах блекауту.
В умовах повної відсутності світла можна зіштовхнутися з труднощами в приготуванні їжі. Тому про те, якими продуктами варто запастися на випадок блекауту – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Зверніть увагу Як пережити блекаут у квартирі: дієві поради на випадок відключення світла
Які продукти можна придбати зараз
Насамперед потрібно розглядати 2 сценарії і планувати покупки відповідно до них. Якщо у вас є газова плита і якщо її немає. Найбільш базовим набором продуктів буде запас з:
- хлібців чи хліба у вигляді сухарів;
- консерв;
- консервованих овочів;
- горіхів та сухофруктів;
- шоколаду;
- печива.
Якщо у вас є газова плита, то можна купити також сублімовані продукти – локшину, супи, каші чи пюре швидкого приготування. Крім того, за наявності плити та запасу овочів, таких як картопля, ви також зможете приготувати базові страви.
Якщо у вас немає газової плити, то варто придбати пальник для того, аби нагрівати воду. У такому випадку також можете придбати сублімовані продукти, адже для них потрібен хіба що окріп.Запас харчів потрібно зробити на 3 дні.
Світло зникло, а в холодильнику повно продуктів
Якщо трапилося так, що блекаут застав вас із повним холодильником їжі, то пам'ятайте, що продукти, які швидко псуються, потрібно з'їсти найперше і бажано зробити це протягом двох годин, особливо коли мова йде про рибу, м'ясо та молочні продукти.
Узагалі експерти радять у період підвищеної загрози блекауту купувати чи готувати страви, які швидко псуються, невеликими порціями, оскільки при вимкненні світла усе може зіпсуватися.
А що купити під час блекауту?
Минулого року український бізнес випрацював алгоритми роботи в умовах відсутності світла, здебільшого рятують генератори. То ж можливість купувати продукти може бути, однак є один нюанс – розрахунки картою можуть бути неможливими або ж надто ускладненими. Тому подбайте про те, щоб у вас завжди був запас готівки.
У магазинах не варто брати ті продукти, які швидко псуються, бо не виключено, що вони могли зіпсуватися у магазині, поки в ньому не було світла. Найкраще – брати ті продукти, які не псуються. І це не тільки сухпайки, але й, наприклад, свіжі овочі та фрукти.