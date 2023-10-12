Без особливих проблем: Буданов розповів, скільки років Росія може воювати проти України

Росія може продовжувати військову агресію проти України ще кілька років. Війну проти України Кремлю дозволяють економічні показники та кількість військової техніки.

Керівник ГУР МО Кирило Буданов поділився оцінками, скільки може тривати війна України з Росією. За його словами, економіка Росії дозволяє продовжувати війну до 2025 року.

Дивіться також Путін вирішив йти вперед, він заблокує будь-яку угоду, – Зеленський про переговори з Росією

Росія може воювати до 2025 року

Він також зазначив, що темпи відновлення техніки у Росії не такі високі. Тому в оцінках Буданова техніка, що є в Росії, теж дозволяє воювати до 2025 року.

Щодо ресурсів, давайте по факту поговоримо. По оцінці економіки, без особливих проблем Росія може її собі дозволити до 2025 року. За кількістю техніки – до 2026 року максимум. Можливо, трохи швидше, тому що темпи відновлення техніки, які відбуваються зараз у них, не такі високі. Тобто ми виходимо з вами десь на 2025 рік,

– заявив глава розвідки.

Водночас Буданов погоджується, що людського ресурсу Росії вистачить надовго. Проте він зазначив, що в України теж серйозний людський потенціал.

"По людському ресурсу, очевидно, що їм вистачить надовго. Але хто б там не казав, якщо оцінювати сукупно наш людський ресурс, то там теж надовго. У нас країна не така маленька. Інша справа, а чи готова Російська Федерація іти до верхньої межі, до останнього? По факту, всі вони воюють мобілізованими, відчувають брак боєприпасів, брак озброєнь", – резюмував він.

Коли настане момент для переговорів з Росією

Кирило Буданов наголосив, що Україні не можна допустити замороження конфлікту з Росією.

"Цього не можна допускати. По-перше, це буде зрада людей, які залишаться на окупованих територіях. По-друге, неправильно з точки зору пам'яті тих, хто загинув, і тих, хто зараз воює", – вважає глава ГУР.

Він зазначив, що можливість для дипломатії настане тоді, коли війна буде завершена.

Жодна війна у світі не закінчилася без підписання двостороннього, багатостороннього договору про закінчення війни чи чогось подібного. Багато є форматів, але завжди війна закінчується – треба ж якось порозумітися всім,

– сказав Буданов.

У випадку України, як каже керівник розвідки, підписання договору можливе тільки після виходу російських військ.

"Але в нашому випадку це можливо виключно, коли окупанти покинуть або хоча б почнуть покидати Україну по кордонах 91-го року", – заявив він.

Буданов додав, що росіяни хочуть залишити все, як зараз, і починати розмову.

"Ні, я ж вам кажу, це буде просто зрада наших людей. Про це ж теж треба пам'ятати, що кілька мільйонів людей в окупації зараз живе, і вони чекають, коли їх звільнять. Це, до речі, одна з основних функцій держави", – резюмував глава розвідки.