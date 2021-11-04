Прогнозувати рішення КСУ – невдячна справа, – Совгиря про ймовірність скасування судової реформи

В Україні наразі немає підстав для визнання закону про судову реформу неконституційним. Однак прогнозувати рішення Конституційного Суду – це невдячна справа.

Про це розповіла представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря в ефірі 24 каналу. Конституційний Суд може застосовувати різну аргументацію у справах, однак яка буде саме в цій – складно сказати.

До теми КСУ взявся за розгляд реформи Вищої ради правосуддя

"Я також не бачу підстав для визнання цього закону неконституційним. Однак прогнозувати рішення КСУ – це в принципі справа не досить вдячна", – заявила нардепка.

Суд почав розгляд реформи Вищої ради правосуддя

КСУ погодився розглянути конституційність реформи Вищої ради правосуддя. За поданням Верховного Суду там відкрили відповідне провадження.

Втім, за словами Совгирі, це відбулося у досить рекордний для Конституційного Суду термін.

Якщо ми проаналізуємо діяльність КСУ протягом останнього часу, то побачимо, що зазвичай цей термін становить 3 – 4 місяці,

– заявила вона.

Наприклад, у справі за конституційним поданням щодо звільнення Олександра Тупицького КСУ відкривав провадження приблизно пів року.

Однак Совгиря зауважила, що це є лише припущенням, адже подання до Конституційного Суду не впливає на чинність закону.

Совгиря розповіла про судову реформу в Україні: дивіться відео

Що цьому передувало