Про те, що КСУ розглядатиме конституційність реформи ВРП, у мережі повідомила представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря.

Читайте також Задовбали, – Шабунін емоційно відреагував на блокування судової реформи

КСУ взявся за розгляд реформи ВРП

Конституційний Суд розгляне конституційність окремих положень закону 1635-ІХ про реформу Вищої ради правосуддя. За словами Совгирі, питання, пов'язані із конституційним провадженням у цій справі, винесуть на засідання Великої палати КСУ.

Звертаю увагу на те, що справа відкрита у рекордно короткі для Конституційного Суду терміни (від внесення подання минуло менш як місяць, тоді як зазвичай суд відкриває провадження впродовж 3 – 4 місяців),

– зазначила нардепка.

Нагадаємо, конституційне подання щодо положень закону про реформу ВРП підтримали на пленумі Верховного Суду 8 жовтня.

Деталі звернення Верховного Суду до КСУ

Пленум Верховного суду звернувся до Конституційного Суду з проханням оцінити конституційність судової реформи, ініційованої Володимиром Зеленським.

Судді заявили, що частина положень судової реформи, які стосуються створення Етичної ради з іноземних експертів, можуть бути неконституційні.

Водночас в Офісі Президента переконані, що Етична рада при ВРП та конкурсна комісія Вищої кваліфікаційної комісії суддів України мають запрацювати якомога швидше.

Текст допису Ольги Совгирі:

Конституційний Суд відкрив провадження за конституційним поданням Верховного Суду щодо конституційності окремих положень Закону від 14 липня 2021 року № 1635-ІХ (щодо реформи Вищої ради правосуддя), яке було підтримано на Пленумі Верховного Суду 08 жовтня цього року.

Звертаю увагу на те, що провадження відкрито у незвично короткі для Конституційного Суду строки (від внесення подання минуло менш як місяць, тоді як зазвичай Суд відкриває провадження впродовж 3-4 місяців).

Питання, пов'язані із конституційним провадженням у цій справі будуть розглядатися на засіданні Великої палати КСУ.