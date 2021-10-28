Сьогодні, 28 жовтня, кінцевий день створення комісії. Про це розповів в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Зверніть увагу Судову реформу можуть реалізувати до кінця каденції Зеленського, – Шабунін

За його словами, блокування може відбуватися на двох рівнях. Або голова Ради суддів не надіслав папірець з обраними кандидатами, або рішення не ухвалює голова Вищої ради правосуддя.

Чесно, пробачте, задовбали вони вже,

– відреагував Шабунін.

Він пояснив, що спочатку судді не виконують 2 місяці закон, а потім не пересилають потрібні папірці. "Добре, що в законі є пряма норма – якщо папірець не перешлють і голова ВРП не ухвалить рішення про Етичну раду, вона формується автоматично", – сказав Шабунін.

Для чого це роблять (блокують реформу – 24 канал)? Аби порушили термін створення, щоб потім створити собі підстави для оскарження в суді. Віталій Шабунін Голова Центру протидії корупції

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