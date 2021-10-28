Сегодня, 28 октября, конечный день создания комиссии. Об этом рассказал в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?"на 24 канале глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
Обратите внимание Судебную реформу могут реализовать до конца каденции Зеленского, – Шабунин
По его словам, блокировка может происходить на двух уровнях. Либо глава Совета судей не направил бумажку с избранными кандидатами, либо решение не принимает глава Высшего совета правосудия.
Честно, простите, задолбали они уже,
– отреагировал Шабунин.
Он пояснил, что сначала судьи не выполняют 2 месяца закон, а потом не пересылают нужные бумажки. "Хорошо, что в законе есть прямая норма – если бумажку не перешлют и глава ВРУ не примет решение об Этическом совете, она формируется автоматически", – сказал Шабунин.
Для чего это делают (блокируют реформу – 24 канал)? Чтобы нарушили срок создания, чтобы потом создать себе основания для обжалования в суде.
Полный выпуск "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео
Блокирование судебной реформы: главное
- Судебную реформу наконец разблокировали. Совет судей таки избрал главу Этического совета по своей квоте. Ими стали судьи Лев Кишакевич, Юрий Трясун, Татьяна Чумаченко и судья в отставке Владимир Сиверин.
- До того, Совет судей, представляющий весь цех, почти 2 месяца игнорировал закон. Она не делегировала своих представителей в Этический совет и этим блокировала судебную реформу в Украине.
- При президентстве Владимира Зеленского Рада приняла законы, которые должны запустить работу двух основных учреждений судейской вертикали – Высшей квалификационной комиссии судей и Высший совет правосудия.
- Решающую роль в обоих процессах должны играть международники, чтобы избежать коррупционные схемы. Поэтому Этический совет будет содержать 3 международника и 3 делегата от самих судей.
- В то же время ни одно решение Этического совета не сочтут принятым, если за него не проголосовали по меньшей мере двое международных экспертов.