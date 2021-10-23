Было 8 кандидатов. Четверо из них стали кандидатами в Этический совет по квоте Совета судей. В заседании принимали участие 30 представителей органов судейского самоуправления.

Читайте также В КСУ хотят обжаловать закон о реформе высшего совета правосудия

Результаты голосования

Судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич – 26 голосов,

судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун – 24,

судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин – 20,

судья Верховного суда в Кассационном административном суде Татьяна Чумаченко – 17.

После оглашения результатов тайного голосования Совет судей принял решение направить список кандидатов на утверждение Высшего совета правосудия.

Кандидаты с "сомнительной репутацией"

В Центре противодействия коррупции утверждают, якобы по меньшей мере двое из делегированных Советом судей кандидатов в Этический совет "имеют сомнительную репутацию и не соответствуют критериям добропорядочности".

Отметили, что Трясун прошел "фейковое" квалификационное оценивание в ноябре 2016 года. Оно якобы не предусматривало участия общественности и увольнение недобросовестных судей.

Также пишут, что родной брат судьи, Трясун Павел Ростиславович, по меньшей мере с 2012 года был командиром полка милиции особого назначения "Беркут" в Киевской области.

Напомнили, что в 2016 году Трясун был в составе коллегии судей, которая освободила из-под стражи "беркутовца" Александра Белова. Его обвиняли в убийствах на Крепостном переулке в Киеве 18 февраля 2014 года.



Судья Трясун / Фото Совета судей

Зато Сиверин во время собеседования якобы "был не в состоянии логично формулировать мысли на должном для судьи уровне".

Фонд DEJURE отмечает, что он неоднократно принимал произвольные решения. Руководитель аппарата суда жаловалась, что Сиверин якобы давил на работников суда и подстрекал их совершать действия за пределами полномочий. Например, вмешиваться в автоматизированную систему распределения дел.

Блокирование судебной реформы: что этому предшествовало