Таку думку голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін озвучив в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. Реалізація судової реформи буде великою перемогою для президента України.

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Шабунін: Зеленський матиме з чим йти на другий термін

"Судова мафія сама себе захищає, але Зеленський за останні 2 місяці показав свою готовність дотискати цю реформу", – запевнив Шабунін.

Якщо він таки її дотисне – реформа може бути реалізована до кінця його першого терміну. Якщо він тільки це зробить – матиме з чим йти на другий термін. Віталій Шабунін Голова ЦПК

За його словами, якщо в Україні запустять реформу вчасно, Етична рада сформується до кінця і почнуться процеси – можемо отримати нову Вищу раду правосуддя восени 2022 року.

Шабунін про судову реформу у програмі "Що це було?" на 24 каналі: відео

Судова реформа в Україні: що відомо