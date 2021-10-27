Таку думку голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін озвучив в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. Реалізація судової реформи буде великою перемогою для президента України.
До теми Важелів впливу вже немає, – у ЦПК заявили, що судді не зможуть блокувати реформу
Шабунін: Зеленський матиме з чим йти на другий термін
"Судова мафія сама себе захищає, але Зеленський за останні 2 місяці показав свою готовність дотискати цю реформу", – запевнив Шабунін.
Якщо він таки її дотисне – реформа може бути реалізована до кінця його першого терміну. Якщо він тільки це зробить – матиме з чим йти на другий термін.
За його словами, якщо в Україні запустять реформу вчасно, Етична рада сформується до кінця і почнуться процеси – можемо отримати нову Вищу раду правосуддя восени 2022 року.
Шабунін про судову реформу у програмі "Що це було?" на 24 каналі: відео
Судова реформа в Україні: що відомо
- Новостворена Етична рада має очистити Вищу раду правосуддя. Однак саме на етапі її створення суддівська мафія вже заблокувала реформу.
- Понад місяць Рада суддів просто не обирала своїх представників, чим затримувала процес.
- Варто зауважити, що міжнародні партнери своїх 3 представників обрали одразу.
- 23 жовтня судді нарешті висунули своїх осіб. У ЦПК запевнили, що тепер у них точно немає шансів блокувати процес.