Про це в ефірі 24 каналу розповіла юристка Центру протидії корупції Галина Чижик. Вона запевнила, що Рада суддів вже використала останній шанс.

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"Судова система, на щастя, більше не має жодних важелів для блокування очищення ВРП. Рада суддів останнім шансом користувалася, коли блокувала призначення членів Етичної ради. Однак тепер немає підстав побоюватися саботажу з боку судової системи", – заявила Чижик.

Залишився останній формальний крок – затвердження складу Етичної ради головою Вищої Ради правосуддя. Однак і тут від суддів залежить мало.

Навіть якщо рішення голови не буде, Етична рада все одно вважатиметься затвердженою у складі перших 3 експертів міжнародних партнерів та перших 3 суддів зі списку Ради суддів. Відтак суддівська мафія не має можливостей блокувати реформу. Галина Чижик Експертка ЦПК

Чижик: Найбільшим ризиком зараз є КСУ

За словами експертки, Конституційний Суд може визнати реформу ВРП неконституційною.

"2 тижні тому Верховний суд звернувся з таким поданням до КСУ. Більшість суддів Верховного Суду підтримали звернення про неконституційність повноважень Етичної ради. Це найбільша загроза майбутньому судової реформи", – пояснила Чижик.

Втім, цю загрозу можна подолати, якщо Етична рада почне свою роботу якнайшвидше. Навіть якщо Конституційний суд скасує судову реформу, він не зможе скасувати тих висновків і рішень, які встигне затвердити Етична рада.

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Судді чекали коли президент поступиться, – Чижик

Рада суддів кілька тижнів блокувала реформу. У ЦПК запевнили, що у такий спосіб ті хотіли добитись певних дій президента і парламенту.

"Судді розраховували на те, що кількатижневе затягування набридне і президент чи парламент поступляться. Скажуть, мовляв, зробімо так, як хочуть судді і викинемо міжнародних експертів. Однак судді зрозуміли, що такий сценарій неможливий", – запевнила експертка.

Суддівська корпорація злякалась того, що вона може втратити свій голос у цьому процесі,

– додала Чижик.

Детальніше. Мовиться про те, що Центр протидії корупції закликав парламент змінити закон. Пропонували, аби Раду суддів замінили на іншого суб'єкта. Наприклад, на міністра юстиції, який би делегував суддів до Етичної ради.

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Саботаж реформи: коротко