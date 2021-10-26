Об этом в эфире 24 канала рассказала юрист Центра противодействия коррупции Галина Чижик. Она заверила, что Совет судей уже использовал последний шанс.

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"Судебная система, к счастью, больше не имеет никаких рычагов для блокирования чистки ВСП. Совет судей последним шансом пользовался, когда блокировал назначение членов Этического совета. Однако теперь нет оснований опасаться саботажа со стороны судебной системы", – заявила Чижик.

Остался последний формальный шаг – утверждение состава Этического совета главой Высшего совета правосудия. Однако и здесь от судей зависит немногое.

Даже если решения главы не будет, Этический совет все равно будет считаться утвержденным в составе первых 3 экспертов международных партнеров и первых 3 судей из списка Совета судей. Следовательно, у судейской мафии нет возможностей блокировать реформу. Галина Чижик Эксперт ЦПК

Чижик: Самым большим риском сейчас является КСУ

По словам эксперта, Конституционный Суд может признать реформу ВСП неконституционной.

"2 недели назад Верховный суд обратился с таким представлением в КСУ. Большинство судей Верховного суда поддержали обращение о неконституционности полномочий Этического совета. Это самая большая угроза будущему судебной реформы", – объяснила Чижик.

Впрочем, эту угрозу можно преодолеть, если Этический совет начнет свою работу как можно быстрее. Даже если Конституционный Суд отменит судебную реформу, он не сможет отменить выводы и решения, которые успеет утвердить Этический совет.

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Судьи ждали когда президент уступит, – Чижик

Совет судей несколько недель блокировал реформу. В ЦПК заверили, что таким образом те хотели добиться определенных действий президента и парламента.

"Судьи рассчитывали на то, что нескольконедельное затягивание надоест и президент или парламент уступят. Скажут, мол, сделаем так, как хотят судьи и выбросим международных экспертов. Однако судьи поняли, что такой сценарий невозможен", – заверила эксперт.

Судейская корпорация испугалась того, что она может потерять свой голос в этом процессе,

– добавила Чижик.

Детальнее. Речь идет о том, что Центр противодействия коррупции призвал парламент изменить закон. Предлагали, чтобы Совет судей был заменен другим субъектом. Например, министром юстиции, который делегировал бы судей в Этический совет.

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Саботаж реформы: коротко