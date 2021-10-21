Відповідна заява надійшла до Окружного адміністративного суду міста Києва від імені судді Олега Ткачука. Про це повідомили на сайті суду 21 жовтня 2021 року.

До теми Судова реформа: у Раді суддів назвали терміни розгляду кандидатів до Етичної ради

ОАСК просять призупинити відбір членів в Етичну раду

Окружний адміністративний суд міста Києва просять призупинити дію Положення про проведення відбору на посаду члена Етичної ради для формування списку кандидатів в перший склад Етичної за квотою Ради суддів України, затвердженою рішенням Ради суддів України № 46 від 21 вересня 2021 року,

– заявили в суді.

Вимогу прописали у заяві про забезпечення позову, що надійшла до суду до подання самого позову, як це передбачено положеннями Кодексу адміністративного судочинства України.

Заявник – Олег Ткачук, відповідач – Рада суддів України. До речі, заявник є суддею Верховного суду України. У ОАСК заявили: "Наразі суд розв'язує питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову".

Коротко про обрання членів Етичної Ради суддів