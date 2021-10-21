Відповідна заява надійшла до Окружного адміністративного суду міста Києва від імені судді Олега Ткачука. Про це повідомили на сайті суду 21 жовтня 2021 року.
До теми Судова реформа: у Раді суддів назвали терміни розгляду кандидатів до Етичної ради
ОАСК просять призупинити відбір членів в Етичну раду
Окружний адміністративний суд міста Києва просять призупинити дію Положення про проведення відбору на посаду члена Етичної ради для формування списку кандидатів в перший склад Етичної за квотою Ради суддів України, затвердженою рішенням Ради суддів України № 46 від 21 вересня 2021 року,
– заявили в суді.
Вимогу прописали у заяві про забезпечення позову, що надійшла до суду до подання самого позову, як це передбачено положеннями Кодексу адміністративного судочинства України.
Заявник – Олег Ткачук, відповідач – Рада суддів України. До речі, заявник є суддею Верховного суду України. У ОАСК заявили: "Наразі суд розв'язує питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову".
Коротко про обрання членів Етичної Ради суддів
- Формування Етичної ради – це один з основних моментів реформи Вищої ради правосуддя. Остання є головним органом в українській судовій системі. Члени ВРП можуть контролювати призначення і звільнення суддів.
- Зокрема передбачено, що Етична рада складатиметься з 6 членів – 3 членів комісії призначають міжнародні експерти, інших 3 мали призначити за квотою Ради суддів України. Досі членів Етичної ради ще не обрали.
- Перед тим, у серпні 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав 3 законопроєкти, які стосуються судової реформи.
- Рада суддів з 21 вересня оголосила повторний відбір бажаючих стати делегатами до Етичної ради. Станом на 8 жовтня, у Раді суддів України заявили, що працюють над визначенням кандидатур до Етичної ради. Вже наприкінці жовтня сподіваються проводити співбесіди з кандидатами.