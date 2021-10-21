Соответствующее заявление поступило в Окружной административный суд города Киева от имени судьи Олега Ткачука. Об этом сообщили на сайте суда 21 октября 2021 года.
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ОАСК просят приостановить отбор членов в Этический совет
Окружной административный суд города Киева просят приостановить действие Положения о проведении отбора на должность члена Этического совета для формирования списка кандидатов в первый состав Этического по квоте Совета судей Украины, утвержденное решением Совета судей Украины № 46 от 21 сентября 2021 года,
– заявили в суде.
Требование прописали в заявлении об обеспечении иска, поступившее в суд до подачи самого иска, как это предусмотрено положениями Кодекса административного судопроизводства Украины.
Заявитель – Олег Ткачук, ответчик – Совет судей Украины. Кстати, заявитель является судьей Верховного суда Украины. В ОАСК заявили: "Сейчас суд решает вопрос наличия правовых оснований применения мер обеспечения иска".
Коротко об избрании членов Этического Совета судей
- Формирование Этического совета – это один из основных моментов реформы Высшего совета правосудия. Последний является главным органом в украинской судебной системе. Члены ВСП могут контролировать назначение и увольнение судей.
- В частности предусмотрено, что Этический совет будет состоять из 6 членов – 3 членов комиссии назначают международные эксперты, остальных 3 должны были назначить по квоте Совета судей Украины. До сих пор членов Этического совета еще не избрали.
- Перед тем, в августе 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал 3 законопроекта, касающиеся судебной реформы.
- Совет судей с 21 сентября объявил повторный отбор желающих стать делегатами в Этический совет. По состоянию на 8 октября, в Совете судей Украины заявили, что работают над определением кандидатур в Этический совет. Уже в конце октября надеются проводить собеседования с кандидатами.