Такое мнение глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин озвучил в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. Реализация судебной реформы будет большой победой для президента Украины.
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Шабунин: Зеленский будет иметь с чем идти на второй срок
"Судебная мафия сама себя защищает, но Зеленский за последние 2 месяца показал свою готовность дожимать эту реформу", – заверил Шабунин.
Если он таки ее дожмет – реформа может быть реализована до конца его первого срока. Если он только это сделает – будет иметь с чем идти на второй срок.
По его словам, если в Украине запустят реформу вовремя, этический совет сформируется до конца и начнутся процессы – можем получить новый Высший совет правосудия осенью 2022 года.
Шабунин о судебной реформе в программе "Что это было?" на 24 канале: видео
Судебная реформа в Украине: что известно
- Новосозданный этический совет должен очистить Высший совет правосудия. Однако именно на этапе ее создания судейская мафия уже заблокировала реформу.
- Более месяца Совет судей просто не выбирал своих представителей, чем задерживал процесс.
- Стоит заметить, что международные партнеры своих 3 представителей выбрали сразу.
- 23 октября судьи наконец выдвинули своих лиц. В ЦПК заверили, что теперь у них точно нет шансов блокировать процесс.