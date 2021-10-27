Такое мнение глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин озвучил в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. Реализация судебной реформы будет большой победой для президента Украины.

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Шабунин: Зеленский будет иметь с чем идти на второй срок

"Судебная мафия сама себя защищает, но Зеленский за последние 2 месяца показал свою готовность дожимать эту реформу", – заверил Шабунин.

Если он таки ее дожмет – реформа может быть реализована до конца его первого срока. Если он только это сделает – будет иметь с чем идти на второй срок. Виталий Шабунин Глава ЦПК

По его словам, если в Украине запустят реформу вовремя, этический совет сформируется до конца и начнутся процессы – можем получить новый Высший совет правосудия осенью 2022 года.

Шабунин о судебной реформе в программе "Что это было?" на 24 канале: видео

Судебная реформа в Украине: что известно