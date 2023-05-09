Війна банерів: на білорусько-українському кордоні з'явилися промовисті плакати

На кордоні з Білоруссю з'явились українські плакати, які агітують громадян сусідньої держави до боротьби проти кремлівської ідеології. У Лукашенка з маразматичною реакцією не забарились – виставити свій банер.

Цього року 9 травня, для багатьох людей – індикатор на адекватність. Себто одразу зрозуміло, хто славить Росію, "День Пабєди", а хто – виступає проти цього та кремлівського режиму. Власне, українські прикордонники вирішили потролити прихвоснів Лукашенка та разом з тим нагадати білорусам, хто ворог та проти кого слід боротися.

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Вранці цього дня на українсько-білоруському кордоні можна було почути гімн нашої держави. Зокрема, лунав він на таких блокпостах: Прикладники, Вичавка, Городище, Копище, Виступовичі, Переброди.

Також з'явилися символічні білборди з синьо-жовтим, біло-червоно-білим прапорами та промовистими закликами.

Разом перемогли фашизм, разом переможемо рашизм,

– написано на плакатах.

Згодом по той бік кордону також з'явився білборд. На ньому пише "Білорусь пам'ятає" і до того ж російською мовою. Очевидно, кріейтори такого "дива" є "побєдоноснями" від Лукашенка й Путіна.

Однак "дуже дивно", що вони там не написали фразу "можем повторіть".

Війна між банерами на кордоні: відео "Белсат"

Україна святкує День Європи замість "Побєди"

Слід наголосити, що ми як нація упродовж останніх років надзвичайно еволюціонували та відійшли від тих "свят", що нам нав'язувала Росія протягом десятиліть.

Власне, саме тому тепер ми разом з ЄС святкуємо 9 травня День Європи, а не так званий "День Побєди".

А от 8 травня – це День примирення та пам'яті усіх жертв Другої світової війни. Варто сказати, що одного із найкривавіших протистоянь не тільки в історії України, а й – усього людства.

Мета українського плаката нагадати білорусам про спільну боротьбу з ворогом під час Другої світової війни. Про це заявили організатори.



Втрати України в Другій світовій / Картинка 24 Каналу