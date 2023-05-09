Война баннеров: на белорусско-украинской границе появились красноречивые плакаты

На границе с Беларусью появились украинские плакаты, которые агитируют граждан соседнего государства к борьбе против кремлевской идеологии. У Лукашенко с маразматической реакцией не заставили себя ждать – выставить свой баннер.

В этом году 9 мая для многих людей – индикатор на адекватность. То есть сразу понятно, кто славит Россию, "День Пабеды", а кто выступает против этого и кремлевского режима. Собственно, украинские пограничники решили потролить прихвостнувшего Лукашенко и вместе с тем напомнить белорусам, кто враг и против кого следует бороться.

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Утром этого дня на украинско-белорусской границе можно было услышать гимн нашего государства. В частности, звучал он на таких блокпостах: Прикладники, Выжимки, Городище, Копище, Выступовичи, Переброды.

Также появились символические билборды с сине-желтым, бело-красно-белым флагами и красноречивыми призывами.

Вместе победили фашизм, вместе победим рашизм,

– написано на плакатах.

Впоследствии по ту сторону границы также появился билборд. На нем пишет "Беларусь помнит" и к тому же на русском языке. Очевидно, криейторы такого "чуда" являются "победоноснями" от Лукашенко и Путина.

Однако "очень странно", что они там не написали фразу "можем повторить".

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Украина отмечает День Европы вместо "Победы"

Следует отметить, что мы как нация в последние годы чрезвычайно эволюционировали и отошли от тех "праздников", которые нам навязывала Россия в течение десятилетий.

Именно поэтому сейчас мы вместе с ЕС празднуем 9 мая День Европы, а не так называемый "День Победы".

А вот 8 мая – День примирения и памяти всех жертв Второй мировой войны. Стоит сказать, что одной из самых кровавых противостояний не только в истории Украины, но и – всего человечества.

Цель украинского плаката напомнить белорусам о совместной борьбе с врагом во время Второй мировой войны. Об этом заявили организаторы.



Потери Украины во Второй мировой / Картинка 24 Канала