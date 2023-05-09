Цього року 9 травня, для багатьох людей – індикатор на адекватність. Себто одразу зрозуміло, хто славить Росію, "День Пабєди", а хто – виступає проти цього та кремлівського режиму. Власне, українські прикордонники вирішили потролити прихвоснів Лукашенка та разом з тим нагадати білорусам, хто ворог та проти кого слід боротися.
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Вранці цього дня на українсько-білоруському кордоні можна було почути гімн нашої держави. Зокрема, лунав він на таких блокпостах: Прикладники, Вичавка, Городище, Копище, Виступовичі, Переброди.
Також з'явилися символічні білборди з синьо-жовтим, біло-червоно-білим прапорами та промовистими закликами.
Разом перемогли фашизм, разом переможемо рашизм,
– написано на плакатах.
Згодом по той бік кордону також з'явився білборд. На ньому пише "Білорусь пам'ятає" і до того ж російською мовою. Очевидно, кріейтори такого "дива" є "побєдоноснями" від Лукашенка й Путіна.
Однак "дуже дивно", що вони там не написали фразу "можем повторіть".
Війна між банерами на кордоні: відео "Белсат"
Україна святкує День Європи замість "Побєди"
- Слід наголосити, що ми як нація упродовж останніх років надзвичайно еволюціонували та відійшли від тих "свят", що нам нав'язувала Росія протягом десятиліть.
- Власне, саме тому тепер ми разом з ЄС святкуємо 9 травня День Європи, а не так званий "День Побєди".
- А от 8 травня – це День примирення та пам'яті усіх жертв Другої світової війни. Варто сказати, що одного із найкривавіших протистоянь не тільки в історії України, а й – усього людства.
Втрати України в Другій світовій / Картинка 24 Каналу