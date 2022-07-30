Пропонували 200 євро за матрац, – лікар з Маріуполя про критичну ситуацію в березні

Мешканці Маріуполя втратили через російську армію все – роботу, дім, рідних. Ситуація стала критичною вже у березні, коли тисячі людей залишилися без даху над головою.

росіяни нищили будинки місцевих мешканців, то ж людям було просто нікуди йти. Про це проєкту СВОЇ 24 каналу розповів лікар Микола, який до кінця березня жив під окупацією.

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Маріупольці були готові віддати останні гроші за місце для сну

Маріупольці, які залишилися без дому, шукали притулку скрізь. Найперше вони йшли у лікарню. Медик розповів, що вони впускали у відділення всіх. Людей годували, дозволяли переночувати в теплі, але коли поранених стало дуже багато – місця для здорових вже не було. Людей довелося відправляти на пошуки чогось іншого.

Якось Миколі запропонували 200 євро, щоб залишитися ночувати на його матраці. Гроші у той час вже нічого не означали. Єдина валюта, яка була у лікарні, – сигарети. Адже на фоні стресу люди намагалися хоч якось справитися з нервами. Грошей лікар не взяв, адже в лікарні бракувало місця й пораненим.

Ми спали в коридорах. Вночі стелили матрац, а зранку підіймали його до стіни. Там і лікували хворих, і навіть ампутації проводили. Перебувати у палатах не можна було. Та й вікон там вже не було. Ми дотримувалися правила 2 стін,

– пояснив лікар.

Ситуація у лікарні була критичною. Хворі не могли одужати не тільки через брак ліків, а й через жахливі умови, в яких перебували. У медзакладі панували інфекції, поранені гнили живцем, їм доводилося ампутувати кінцівки.

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Намагалися їх якось лікувати. Але коли температура +3, а тобі за щастя випити 2 стакани гарячої води вдень – то яке одужання може бути? Головне ж це людські умови, а не те, що було,

– додав Микола.

Поранених було так багато, що від крові не було навіть видно підлоги коридору. Миколі вдалося покинути пекло, на яке перетворилося його рідне місто, але пережите назавжди залишиться у його пам'яті.

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