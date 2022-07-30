Предлагали 200 евро за матрас, – врач из Мариуполя о критической ситуации в марте

Жители Мариуполя потеряли из-за российской армии все – работу, дом, родных. Ситуация стала критической уже в марте, когда тысячи людей остались без крыши над головой.

россияне уничтожали дома местных жителей, поэтому людям было просто некуда идти. Об этом проекту СВОИ 24 каналу рассказал врач Николай, который до конца марта жил под оккупацией.

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Мариупольцы были готовы отдать последние деньги за место для сна

Оставшиеся без дома мариупольцы искали убежища везде. Прежде они шли в больницу. Медик рассказал, что они пускали в отделение всех. Людей кормили, позволяли переночевать в тепле, но когда раненых стало очень многое – места для здоровых уже не было. Людей пришлось отправлять на поиски чего-нибудь другого.

Однажды Николаю предложили 200 евро, чтобы остаться ночевать на его матрасе. Деньги в то время уже ничего не значили. Единственная валюта, которая была в больнице – сигареты. Ведь на фоне стресса люди пытались хоть как-то справиться с нервами. Денег врач не взял, ведь в больнице не хватало места и раненым.

Мы спали в коридорах. Ночью стелили матрас, а утром поднимали его к стене. Там и лечили больных, а также ампутации проводили. Находиться в палатах было нельзя. Да и окон там уже не было. Мы соблюдали правила 2 стен,

– объяснил врач.

Ситуация в больнице была критической. Больные не могли выздороветь не только за неимением лекарства, но и из-за ужасных условий, в которых находились. В медучреждении царили инфекции, раненые гнили заживо, им приходилось ампутировать конечности.

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Пытались их как-то лечить. Но когда температура +3, а тебе за счастье выпить 2 стакана горячей воды днем – какое выздоровление может быть? Главное же это человеческие условия, а не то, что было,

– добавил Николай.

Раненых было так много, что от крови не было даже видно пола коридора. Николаю удалось покинуть ад, в который превратился его родной город, но пережитый навсегда останется в его памяти.

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