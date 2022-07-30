СВОИ. Истории тех, кто уехал, чтобы вернуться

В рамках проекта СВОИ 24 канал рассказывает историю Ксении Артюх, которая родом из Харьковской области, но перед российским нападением долгое время проживала именно в областном центре.

Важно 24 канал собирает истории украинцев, которые потеряли дом из-за войны, но нашли его снова

Ксения – специалист по движению, восстанавливает биомеханику движения человека. Как объясняет девушка, это актуально не только для спортсменов, но и для всех других людей.

"Та методика, по которой я работаю, имеет физиотерапевтический эффект. Вообще, я это называю этакой превентивной мерой для того, чтобы через 5 – 10 лет человек имел хорошее качество жизни. Чтобы было меньше болезней, больше хорошего настроения", – добавляет девушка.

Мы встречаемся во Львове через 5 месяцев после того, как россия начала новую активную фазу войны против Украины. Ксении, как и сотням тысяч других украинцев, пришлось бежать подальше от линии фронта.

На 24 канале мы продолжаем проект СВОИ о людях, которых адская война заставила уехать из дома и искать новый. Чтобы сохранить их воспоминания и передать их миру. Чтобы рассказать о невероятных людях, помогающих друг другу. Чтобы показать, что в любом уголке Украины все мы – СВОИ. Эти разговоры непростые. От них сжимает в груди, но они должны быть услышаны.

"Звуки взрывов ни с чем не перепутать": утро 24 февраля в Харькове

24 февраля – это утро, которое изменило нашу жизнь. Как это утро началось у вас? Помните ли, когда именно поняли, что началась полномасштабная война?

Я очнулась от взрывов, этот звук не перепутаешь ни с чем. Это было что-то, что я слышала впервые. Сразу зашла в телеграмы, было много новостей о том, что началась война. Это все (взрывы – 24 канал) было очень хорошо слышно. Несмотря на то, что на тот момент я жила в центре Харькова. Я позвонила своей маме, потому что знала, что на то время она находилась в поезде. Спросила, как она. Мама ответила, что нормально, и спросила, чего я ей звоню в пять часов. Я не стала говорить, что началась война. Чтобы она спокойно доехала. Но уже через 20 минут она позвонила со словами: "Ты чего мне ничего не сказала?!". С пяти часов я не спала. Мы все не знали, что делать. Собрались в одной квартире – девочки, близкие знакомые. Нам было страшно быть наедине. Так с первого дня войны мы все и жили вместе. Нас пятеро и собака – в одной квартире в центре города.



Девушки в ванной во время воздушной тревоги / Фото из личного архива



Ксения и Оскар скрываются от опасности / Фото из личного архива

Одна из воздушных тревог в Харькове в первые дни после вторжения: смотрите видео

Мы думали, что сейчас на границе где-то все это побахает, будет несколько перестрелок, и все закончится. Мы не могли поверить, что все происходящее в принципе вообще может быть реальным в XXI веке.

И вот так мы жили первые 10 дней войны. Затем, после взрыва в центре, когда прилетело по Харьковской ОГА, мы решили, что нужно куда-то уехать. Потому что они уже добрались до центра, это уже не окрестности. С каждым днем ​​ситуация становилась все более серьезной.

Оккупанты ударили по центру Харькова 1 марта: смотрите видео

"Такой толпы я еще не видела": эвакуация из Харькова

Как вы принимали решение о переезде и поиске нового дома? И как прошла эвакуация, дорога? Что чувствовали тогда?

Сам процесс нашей эвакуации я не забуду никогда, эти 2 дня. Решили, что будем уезжать поездом. Потому что уже были случаи, когда на дорогах расстреливали автомобили. Было ужасно. Мы всем своим составом собрались и уехали на вокзал. Там уже было очень многолюдно. Такого скопления я еще никогда не видела, чтобы столько людей были одновременно в одном месте.

Что происходило на вокзале: смотрите видео из личного архива Ксении

Мы много часов стояли в очереди просто для того, чтобы выйти на перон. А чтобы сесть в поезд – были отдельные очереди. Было так много людей, что у меня не было возможности оставить свою собаку на полу. Все время держала его на руках. На тот момент он весил 12 килограммов, и это было достаточно тяжело.



Ксения с собачкой на вокзале перед эвакуацией / Фото из личного архива

Я взяла с собой минимальное количество вещей. Не было и мысли, что уезжаю на долгое время. Думала, что выеду на 2 недели, все обязательно закончится, потому что не может не закончиться, и я вернусь домой. Но что-то внутри подсказывало, что может и не на 2 недели, а на месяц или два. Я взяла маленькую сумку. Там было по 2 комплекта одежды на холодную весну, теплую и на что-то среднее. Вот с таким минимальным багажом и собакой я приехала во Львов.

"Страх, отчаяние и взрывы рядом": на вокзале была тревожная атмосфера

Когда мы садились в поезд, нам было все равно, куда он уезжает. Или в Днепр, или в Полтаву, или во Львов, или в Ивано-Франковск. Была задача: просто уехать. Когда во время эвакуации мы находились на вокзале – уже рядом были взрывы. И вся эта масса испуганных людей… Мы не смогли бы даже выйти из толпы. Атмосфера была очень… Чувствовались безысходность, страх, отчаяние. Это был такой микс из разных ощущений. Потом пришлось еще несколько дней от этого отходить, мы все были под влиянием поездки.

Ехали 24 часа. Сидя. Это нам уже повезло. Удалось зайти в поезд и занять сидячие места. Во Львове мы приехали в квартиру знакомых наших знакомых. Месяц там прожили. Часть нашей "команды" сразу уехала за границу. С другой девушкой мы еще месяц жили вдвоем и ждали, что, может быть, через неделю или две все закончится. Где-то через месяц мы осознали, что так не будет. Что все не так быстро, как нам бы этого хотелось.

То есть вы во Львов попали просто потому, что поезд ехал во Львов?

Нам нужно было просто уехать из Харькова, потому что начинался трэш и там было опасно. Да, нам было все равно куда. Если бы поезд ехал в Ивано-Франковск или Винницу, мы бы поехали туда. Не было обязательным ехать именно во Львов.

"Я фактически вообще никого не знала": о новой жизни во Львове

Вы приехали поездом во Львов. Вышли в город, наверное, совсем вам незнакомый. Что вы подумали? Когда вы связались со знакомыми, которые приютили вас с подругами?​

Я уже была здесь три года назад. Это была короткая туристическая поездка на 4 дня. Со знакомыми начали контактировать еще по дороге, когда поняли, что будем ехать во Львов. Поначалу мы даже не знали, во сколько приезжает поезд. То есть не было какого-то расписания. Приезжал поезд, масса людей туда заваливалась и он уезжал.Во сколько он прибывает, на какой путь – никто этого не знал. Мне помогло то, что знакомый, не знаю откуда, но знал, что на четвертый путь в 15:00 прибывает поезд и куда-то уезжает. Куда едет – неясно. И мы там в 15.00 стояли. На этот путь выйти было непросто. Непросто было пройти по территории вокзала. Мы шли через рельсы с сумками, с собаками. Просто их перелезали.

А как удалось выйти на знакомых во Львове?

Это были не мои знакомые, а одна девушка, с которой мы ехали. На тот момент квартира была пустой, потому что владельцы выехали в Польшу. И нас пригласили там пожить какое-то время. Они не знали сколько, и мы не знали. Мы там жили около месяца. А потом владелица квартиры сказала, что возвращается. Мы начали экстренно что-то искать. Я знала, что моя компаньонка будет уезжать из Львова, она возвращалась на родину в Сумскую область.

Я понимала, что фактически остаюсь одна в городе. Приехав сюда, у меня не было никаких знакомых. Вообще никого, ноль. Но благодаря моей коммуникабельности у меня быстро они появляются. Мне очень везло с новыми знакомствами. Встречаются действительно хорошие люди, помогавшие в тех или иных вопросах. Спасибо им за это.

Возможно, можете выделить кого-то одного, кто больше всех вам здесь помогал?

Когда я уже переезжала из той квартиры (первой – 24 канала), я сказала знакомому, что ищу новое жилье. У него была другая знакомая, которой было страшно жить самой дома. Ее парня мобилизовали, и она осталась в квартире одна. Сказал, что даст ее контакт, "а там разбирайтесь сами". На следующий день мы встретились выпить кофе, познакомиться. Так получилось, что начали жить вместе. Эта девушка – Алина Давидович. Она мне особенно помогла. Сейчас мы не живем вместе, я уже одна. Но она меня очень поддержала в то время, когда нужно было быстро найти жилье. А во Львове на то время это было сложно сделать.



Ксения и Алина жили вместе в течение месяца / Фото из личного архива

"Я бегу, вижу много огня, все пылает": перед войной снился сон

Прожив некоторое время во Львове и оправившись от переезда, вы поняли, что здесь нужно продолжать свое дело? Когда это произошло?

Уже на второй день. С тех пор я реализую здесь свой план. Как-то так странно случилось, что в декабре, еще до войны, мне снился сон. О том, что я здесь, во Львове, ия бегу. Какие-то крыши, я быстро передвигаюсь, мн ого огня, дыма, какой-то кипишь… Вижу пылающие здания. Я бежала по городу и знала, что бегу в студию пилатеса. Я туда забегаю, и у меня все окей, я успокоилась. Раньше я не была в этой студии, я просто видела фото и знала, как она выглядит. Там работают мои коллеги, там проходят семинары. И вот она мне снится, что я туда бегу, что мне нужно туда. И когда я приехала во Львов, мой сон оказался достаточно вещим. Я решила, что им позвоню. И на следующий день я стала искать, где могу найти работу и продолжить заниматься тем, чем занимаюсь. Со временем я все-таки вернулась к своей деятельности.

Не сразу все получалось, потому что другой рынок. Люди ведут себя по-другому, у них другие запросы. Это не харьковская аудитория совсем, и не мирное время.

Но я делала максимум, что от меня зависит, чтобы настроить свою довоенную жизнь. А желание настроить ее у меня было сразу.



Ксения – специалист по движению / Фото из личного архива



Девушка помогает восстанавливать биомеханику движения / Фото из личного архива

Возможно, сейчас работаете в своей сфере с людьми, которые тоже переехали сюда?

Да, у меня как раз больше людей, которые не львовяне. Все хотят продолжать свою нормальную жизнь. И жить плюс-минус так, как до войны.

Обратите внимание Ты не знаешь человека, а он тебя спасает, – трогательная история Демида о выезде из Харькова

"Хочу внести свой вклад в украинизацию": о переходе на украинский язык

У вас уже есть постоянные клиенты? Трудно ли было начинать с ними работать? Не было ли дополнительных трудностей в работе?

Нет. Я считаю, что после того, как мы поживем в условиях войны, все остальные какие-то вопросы, которые будут возникать, это просто ничто. "Изи", решим. С языком у меня проблем нет. Просто нужно было вспомнить, как мы в школе разговаривали. Потому что после окончания школы я училась на русском.

Насколько я понимаю, до войны вы общались на русском? Новые сообщения в вашем инстаграмме – уже на украинском. Что повлияло на ваше решение и насколько трудно было "втянуться"?

На самом деле, я еще до войны думала о том, что хочу перевести свои соцсети на украинский. Чтобы все мои публичные заявления были на украинском. Но я жила в русскоязычном регионе, и это не характерно там. Не потому, что люди не знают или не хотят разговаривать. Просто не свойственно там как-то. Поэтому я подумала об этом, но еще не стала делать. Потому что надо переводить, возиться с этим, немного напрягаться.

Но война стала таким решающим моментом, когда я решила, что хочу внести свой вклад в украинизацию, что все публичное буду делать на украинском.

Но в быту я говорю и на русском. С украиноязычными – на украинском, с русскоязычными – на русском. Многие люди в моем окружении русскоговорящие. Я не вижу в этом какой-то проблемы. Говорю и так, и так. А те люди, которые очень категорично относятся к языковому вопросу… Мне кажется, что это какая-то глупость. Не следует допускать, чтобы языковой вопрос создавал какие-то ссоры в украинском обществе.

"Опасно жить с сумасшедшим соседом": Ксения пока не думает возвращаться в Харьков

Переехав из Харькова, можете сказать, что здесь во Львове чувствуете себя полностью в безопасности?

Могу. Потому что по сравнению с тем, что было в Харькове даже в первые дни войны, которые я там застала, это вообще не та атмосфера, которая сейчас во Львове. То есть здесь есть плюс-минус нормальная жизнь. Можно ходить по улицам. Можно не спать в коридорах, подвалах, бомбоубежищах. Здесь я чувствую себя комфортнее. Психологически, физически во всех аспектах.

Мне кажется, что это уже был конец весны, начало лета – многие начали возвращаться в Харьков. Даже несмотря на то, что власти говорили: это опасно. Не было ли у вас тогда мыслей о том, чтобы вернуться?

Мысли такой не было. Вернее не было такого ощущения, внутреннего желания. Я буду чувствовать себя в опасности, если рядом такой сосед. Это, например, если бы мы сейчас жили во Львове, и у нас была война с Польшей. Здесь 30 или 50 километров до границы. Это очень опасно жить с таким безумным соседом. Поэтому у меня нет желания возвращаться туда.

Но Харьков – это мой дом. Я там не родилась. Но жила там отрезок жизни, сформировавший меня как личность. Поэтому для меня мой дом – именно Харьков.

А где вы родились?

В Харьковской области. Это сейчас линия фронта. Там я родилась, там моя родина. Там жили мои родители, которые сейчас уехали.

Остался ли кто-нибудь из ваших родных или друзей в Харькове?

Не знаю, как это произошло, но да, они там остались. Подруги. Они мне помогали, отправляли вещи "Новой почтой". Это уже девушки, у которых есть свои семьи. Все же они думают уезжать и как-то менять свою локацию, потому что нормальной жизни там нет. А нормально жить хочется.

Интересно россияне никак не могут смириться с тем, что ВСУ тотально уничтожает их войска под Харьковом.

Да, сейчас там фактически такая ситуация, что обстрелы не прекращаются ни на день. Когда вы сами переехали, пробовали ли уговаривать их?

Нет, я вообще не практикую уговоры по поводу чего-либо. Потому что человек должен сам сделать свой выбор. То, что он хочет. То, что для него актуально. И быть ответственным за этот выбор. Поэтому я не стану давать кому-то советы, как надо жить.

В одном из своих сообщений в инстаграме вы написали, что во Львове готовы двигаться дальше и начинать все "фактически с нуля". Более того, четверть дохода планируете присылать в фонды помощи людям, которые не смогли покинуть горячие точки.

Да, все это мне удается.

"У меня отсутствует чувство дома, я чувствовала себя изгнанной"

С момента эвакуации из Харькова прошло уже несколько месяцев. Можете ли сказать, что за это время Львов смог стать для вас вторым домом?

Нет, не могу. Просто у меня вообще нет ощущения дома. То есть уехать из Харькова – это было не мое собственное решение. Фактически в первое время я себя чувствовала изгнанной из Харькова, изгнанной из своего дома. Там у меня были мои планы, какое-то мое видение дальнейшей жизни, моего окружения. Вся жизнь была настроена там. И пока у меня нет ощущения, что у меня есть дом. И я думаю, что это просто потому, что для меня этот вопрос не совсем актуален. Сейчас есть другие, сравнительно более важные для меня вопросы, на которые я ищу ответы, реализую это все. Поэтому впоследствии думаю, что у меня где-то и появится дом и это ощущение дома.

Верим в ВСУ и надеемся, что вам вскоре удастся туда вернуться и что на тот момент там уже будет безопасно.

Вы знаете даже если там в 2023 году будет относительно безопасно, не думаю, что у меня будет желание вернуться.

Вообще или в течение какого-то времени?

Сложный вопрос. Скажем так: пока я не вижу себя в Харькове. Пока я вижу себя в поисках того места, где я чувствовала бы себя хорошо, чувствовала рост и развитие. Потому что для меня этот вопрос важнее, чем какая-то географическая точка пребывания. Это может быть другой город. Важно, чтобы я находилась в условиях, при которых буду чувствовать свое развитие.

Читайте также "Это тоже наша война": иностранные легионеры отчаянно защищают Харьковщину

"Есть хорошие люди, которые могут помочь просто так"

Вы говорили, что уехать из Харькова было вынужденным решением. Очевидно, что это трудно, когда в какой-то момент нужно "упаковать всю жизнь в чемодан". Что бы вы посоветовали людям, которые боятся покидать родительские дома и переезжать в более безопасные места? Опираясь на собственный опыт, как себя настроить?

Сложно дать один совет тысячам людей. Это нужно индивидуально. Я бы посоветовала прислушаться к своему внутреннему голосу. К интуиции, к сердцу, к душе – люди по-разному это называют. И принимать решение согласно своим ощущениям – именно тебе нужно куда-то ехать или не нужно. И быть ответственным за это решение. Не перекладывать ответственность на "соседку Галину", на своего сына, на других родственников или на то, что там где-то сказали по телевидению или что мэр сказал.

Я бы советовала больше прислушиваться к себе. И верить в свои силы. Верить в то, что есть хорошие люди, которые могут помочь просто так, бескорыстно. Я в это верю, со мной это случалось.

И я хочу, чтобы другие тоже знали, что это возможно. И не боялись принимать решения, которые могут кардинально менять жизнь.

Победа Украины – это вопрос времени. Никто в этом, думаю, не сомневается. Что вы сделаете в первую очередь, когда об этом узнаете?

Я хотела бы увидеть людей, которых не видела с момента начала войны. Хотела бы поехать в те места, откуда я родом, где жила, это все увидеть, походить по тем улицам. Потому что я по этому скучаю. Не знаю, буду ли я в момент нашей победы в Украине... Но все же мне бы хотелось жить в Украине. Строить здесь карьеру, рожать детей. Поэтому после победы, возможно, я здесь сделаю бизнес какой-нибудь, или буду здесь рожать "бандерят". Посмотрим, время покажет.