Полонені в обмін на зняття санкцій: яку схему замислив Кадиров

Глава Чечні Рамзан Кадиров пропонує обміняти українських полонених, але натомість просить зняти санкції США з його родини, зокрема. з матері та доньки. Ймовірно, такий "винахід" спродукували кремлівські чиновники.

Про це 24 Каналу сказав кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зауваживши, що це неспроста робиться.

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Путін промацує ґрунт для знаття санкцій

На думку експерта-міжнародника, прохання путінського посіпаки може бути ознакою того, що санкції, які вже введені проти певних осіб або галузей економіки Росії, працюють й мають болісний ефект. Тому Кадиров пропонує різного роду "жести доброї волі", зокрема, повернути військовополонених в Україну.

Також є припущення, що це може бути своєрідним дослідженням ґрунту Владіміром Путіним через підданих, таких як Кадиров.

Пробна куля. Якщо це спрацює, то тоді Росія вже зможе на вищому рівні вимагати зняття болісних санкцій. Можливо, пропонуватиме повернути більшу кількість полонених чи зробити ще якісь поступки,

– мовив Желіховський.

Кремль веде гру, і якщо це вдасться, то росіяни зможуть вимагати все більше поступок, щоб дати своїй економіці нове дихання. Звісно, Україна хоче повернути своїх військовополонених, але тут треба вести вкрай зважену політику, щоб мати можливість повернути полонених й не дозволити послаблення санкційного тиску на Росію. Адже це може негативно плинути на становище України у війні.

До слова, 3 січня 2024 року відбувся наймасштабніший обмін полоненими від початку повномасштабного вторгнення. Додому повернули 230 українців. Зазначимо, що останній обмін полоненими відбувся 5 місяців тому, 7 серпня 2023 року, й після цього Росія заморозила цей процес.

Санкції проти спільників Кадирова

Президент України у грудні 2023 року запровадив санкції проти фізичних і юридичних осіб із Росії або ж пов'язаних із країною-агресоркою. До переліку потрапили також спільники Рамзана Кадирова.

Зокрема, так званий "секретар Радбезу Чеченської республіки" Апті Алаудінов, якому СБУ раніше оголосила підозру. У березні – квітні 2022 року посіпака Кадирова перебував у зоні бойових дій, зокрема, у Рубіжному, Кремінній, а також Сєвєродонецьку. Він керував підрозділом російського війська "Ахмат".

Також до санкційного списку потрапив Рамзан Ціцулаєв, який раніше був представником глави Чечні в Україні.