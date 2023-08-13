Билися по груди в воді й на очах в дітей: росіяни люто зчепилися в затопленому Уссурійську

В Росії нещодавно прорвало дамбу. Через це затопило Уссурійськ, який вважається другим за величиною містом у Приморському краї. Однак катастрофа не завадила росіянам з'ясувати стосунки прямо у воді.

В Уссурійську двоє чоловіків зчепилися, коли стояли майже по горло у воді. Катастрофа, яку спричинив прорив дамби, не стала в них на заваді, передає 24 Канал.

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Як відреагували очевидці на бійку

Свідки зафільмували, як двоє чоловіків побилися, не звертаючи жодної уваги на стихійне лихо. Присутність дітей поруч їх теж не зупинила. Замість того, щоб допомагати один одному під час катастрофі, одні росіяни влаштували бійку, а інші за цим з цікавістю спостерігали.

Деякі свідки вболівали за чоловіків та підбадьорювали їх, щоб вони активніше билися. Інші очевидці закликали знімати це все на відео. Були й ті, хто просто облаяв їх. Коли суперник почав топити свого опонента, один з чоловіків вирішив втрутитися. Він пішов до них та гучно вимагав припинити бійку. Після цього до його закликів приєдналися ще кілька людей.

Обережно, на кадрах присутня ненормативна лексика російською!

Бійка в затопленому Уссурійську: відео з соцмереж



Росію періодично підтоплює