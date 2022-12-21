Китаю вигідно "підвісити" Путіна, – політолог про мету візиту Мєдвєдєва до Сі Цзіньпіна

Дмітрій Мєдвєдєв 21 грудня вирушив до Китаю. Поїздка посіпаки Владіміра Путіна до Пекіна частково є "відповіддю" на візит Володимира Зеленського до США.

Таку думку 24 каналу висловив політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, зустріч Мєдвєдєва з лідером Китаю Сі Цзіньпіном також може мати чітку мету.

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Зокрема, це може бути спробою Кремля вкотре схилити Китай на свій бік у війні проти України.

Ймовірно, що це продовження флірту між Росією та Китаєм. Хоча у Росії та Китаю абсолютно різні інтереси, зокрема й у цій війні,

– зазначив Ейдман.

Чому Китай не готовий повністю підтримати Росії

За словами політолога, Пекін дотримується власної лінії поведінки у відносинах Москвою. При цьому навряд чи Кремлю варто розраховувати на те, що підтримка з боку Сі Цзіньпіна суттєво збільшиться.

З одного боку, Китаю абсолютно не потрібні агресивні дії Росії та спроби відродити Російську імперію. Як зазначив Ейдман, Китай має багатовікові відносини з загарбницькою Російською імперією, яка ще у XIX столітті захопила частину китайських земель. Йдеться про Далекий Схід, зокрема райони теперішнього Хабаровського краю Росії.

та спроби відродити Російську імперію. Як зазначив Ейдман, Китай має багатовікові відносини з загарбницькою Російською імперією, яка ще у XIX столітті захопила частину китайських земель. Йдеться про Далекий Схід, зокрема райони теперішнього Хабаровського краю Росії. З іншого боку, Пекіну не потрібна війна у Європі, тому що це може призвести до рецесії. Як пояснив політолог, наслідком рецесії у світі стане те, що Китай не зможе здійснювати багатотрильйонний експорт товарів, який годує цю країну. За словами Ейдмана, Пекін аж ніяк не зацікавлений у тому, аби ситуація склалася саме таким чином.

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Китай не хоче, аби путінський режим був знищений

Як зазначив Ейдман, також китайська влада не хоче залишитися у ролі єдиного порушника порядку у світі.

Ігор Ейдман Політолог та соціолог із Німеччини У Пекіні не хочуть, аби путінський режим був знищений. Адже у такому разі енергія західного світу буде спрямована на те, аби приборкати імперські амбіції Китаю, зокрема стосовно Тайваню, а також порушення Китаю у сфері прав людини та інші речі, які дозволяє собі ця авторитарна держава.

За словами політолога, Сі Цзіньпіну вигідна Росія, яка буде брати на себе удари Заходу, а порушником світового порядку буде виступати саме очільник Кремля.

Водночас Пекіну невигідно, аби Путін досягав якихось успіхів. Китаю вигідно "підвісити" Владіміра Путіна таким чином, щоб він виконував роль страшила на городі і відвертав на себе увагу західного світу,

– зазначив Ейдман.

Він додав, що в той самий час Сі Цзіньпін не зацікавлений у тому, аби російський диктатор став реальним персонажем світової політики.

Мєдвєдєв міг просити дозволу на ядерний шантаж

Політолог з Німеччини припустив, що під час зустрічі з Сі Цзіньпіном Мєдвєдєв міг торкнутися питань ядерної зброї. Ейдман нагадав, що саме експрезидент Росії є одним із головних фанатів ядерних погроз.

Заява Сі Цзіньпіна про ядерну зброю, яка фактично була закликом до Росії припинити розмахувати "ядерною дубинкою", стала причиною того, що Москва знизила інтенсивність ядерних погроз,

– сказав Ейдман.

Він додав, що посіпака Путіна міг попросити дозволу у Сі Цзіньпіна на те, аби Росія продовжила шантажувати Захід ядерною зброєю.

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