Найкривавіша доба: на протестах у М'янмі вбили майже 100 людей, серед жертв – діти

Десятки людей загинули від рук представників сил безпеки у М'янмі. Активісти наголосили, що доба 27 березня стала найкривавішою від початку воєнного перевороту.
Джерело:BBC
Акції протесту відбулися у різних частинах країни, зокрема – у містах Янгон, Магвей, Могок, Кьяукпадаунг та Майянгон.
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Щороку 27 березня у М'янмі відзначають День збройних сил. Адже саме у цей день в 1945 році почався військовий опір країни проти японської окупації.
Люди вийшли на вулиці, попри погрози з боку військових. Раніше в ефірі держтелебачення заявили, що мітингувальники "ризикують отримати постріл у голову та спину".
Що відомо про жертв протестів
- Асоціація допомоги політичним в'язням зафіксувала щонайменше 89 смертей, серед жертв – діти.
- Водночас місцеве новинне видання Myanmar Now повідомило про понад 90 жертв.
- Тобто загальна кількість вбитих під час придушення протестів у М'янмі вже перевищила 400.
Реакція світу на криваві події
Насильство 27 березня у М'янмі вже засудили представники Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Євросоюзу.
"Сили безпеки зганьбилися, стріляючи у беззбройних мирних жителів", – мовиться у заяві британського посла Дена Чугга.
"Будемо працювати, аби покласти край цьому безглуздому насильству, притягнути винних до відповідальності і забезпечити повернення до демократії", – наголосив дипломат.
Коротко про військовий переворот у М'янмі
- 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни та оголосили надзвичайний стан.
- Вони заарештували лідера керівної партії "Національна ліга за демократію" Аун Сан Су Чжі.
- Військові напередодні перевороту заявили про фальсифікацію на парламентських виборах.
- Колишній генерал та віцепрезидент перебрав на себе обов'язки глави держави.
- Відтоді у країні не вщухають масові протести проти дій військових. Є багато жертв та потерпілих.