Найкривавіша доба: на протестах у М'янмі вбили майже 100 людей, серед жертв – діти

Десятки людей загинули від рук представників сил безпеки у М'янмі. Активісти наголосили, що доба 27 березня стала найкривавішою від початку воєнного перевороту.

Акції протесту відбулися у різних частинах країни, зокрема – у містах Янгон, Магвей, Могок, Кьяукпадаунг та Майянгон.

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Щороку 27 березня у М'янмі відзначають День збройних сил. Адже саме у цей день в 1945 році почався військовий опір країни проти японської окупації.

Люди вийшли на вулиці, попри погрози з боку військових. Раніше в ефірі держтелебачення заявили, що мітингувальники "ризикують отримати постріл у голову та спину".

Що відомо про жертв протестів

Асоціація допомоги політичним в'язням зафіксувала щонайменше 89 смертей, серед жертв – діти.

Водночас місцеве новинне видання Myanmar Now повідомило про понад 90 жертв.

Тобто загальна кількість вбитих під час придушення протестів у М'янмі вже перевищила 400.

Реакція світу на криваві події

Насильство 27 березня у М'янмі вже засудили представники Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Євросоюзу.

"Сили безпеки зганьбилися, стріляючи у беззбройних мирних жителів", – мовиться у заяві британського посла Дена Чугга.

"Будемо працювати, аби покласти край цьому безглуздому насильству, притягнути винних до відповідальності і забезпечити повернення до демократії", – наголосив дипломат.

Коротко про військовий переворот у М'янмі