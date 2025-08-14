У кількох містах Сербії 13 серпня загострились протести проти президента Александара Вучича. Сутички стали найсерйознішою ескалацією дев'ятимісячних протестів.

Протести розпочались після загибелі 16 людей через обвал даху на відремонтованому залізничному вокзалі у Новому Саді. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Раптово втратив мову: у міністра Сербії в прямому ефірі стався інсульт

Що відомо про протести у Сербії?

У середу, 13 серпня, ввечері в Новому Саді прихильники Сербської прогресивної партії (SNS) кидали фаєри та петарди в антиурядових протестувальників, що змусило поліцію втрутитися. Це стало різким загостренням протестів, які тривають з листопада 2024 року.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що поранено 16 поліцейських та близько 60 його прихильників. Він також звинуватив "невідомі іноземні держави" в організації заворушень та пообіцяв арештувати винних.

Загострення заворушень у Сербії: дивіться відео

Кадри місцевого телеканалу N1 зафіксували, що дехто з боку офісів SNS мав закривавлені обличчя та стверджував, що на них нападали з палицями. Опозиційний рух Move-Change заявив, що відповідальність за насильство лежить на прихильниках Вучича.

Як пише видання, у Белграді поліція у повному спорядженні заблокувала протестувальників. Їм не дозволили підійти до табору прихильників влади біля парламенту. Інші демонстранти намагалися дістатися місцевих офісів SNS, але їх стримала поліція.

Протестувальники вимагають дострокових виборів. Вони звинувачують владу у корупції, зв'язках з організованою злочинністю та обмеженні свободи ЗМІ.