Прямі переговори з Росією неможливі, навіть про припинення вогню, – аналітик

На саміті G20 Володимир Зеленський представив світу план, який складається з 10 пунктів. Проте його можливо втілити в життя тільки після того, як російські війська будуть розбиті й вигнані з України. Це дуже чітко прозвучало у зверненні президента.

Про це в ефірі 24 каналу розповів аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" Петро Бурковський. За його словами, перші 3 пункти – це ядерна безпека, продовольча безпека та енергетична безпека.

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Він зазначив, що четвертий пункт у заяві – це звільнення усіх військовополонених та людей, які були насильно депортовані. Якщо цього немає, тоді Росія дійсно не демонструє бажання почати якісь змістовні переговори.

Але найголовніший критерій залишається чітким. Він незмінний з 24 лютого – Росія має вивести війська з території України. Якщо вона це зробить добровільно, це всі розуміють, – тоді будуть переговори,

– повідомив Петро Бурковський.

Він додав, якщо Росії завдадуть повної поразки й розібʼють війська, які втікатимуть з території України, тоді буде зовсім інший мирний план, інші мирні переговори на інших умовах.

Зафіксований юридичний документ

Експерт повідомив, що в останньому пункті Зеленського до G20 йдеться про те, що має бути юридичний документ принаймні про режим припинення вогню. Звісно, після того, як усі окуповані території будуть звільнені.

Бурковський нагадав, що президент України навіть запропонував механізм. Це може відбутися не в результаті двосторонніх переговорів, а в результаті переговорів за участі третіх сторін. Наприклад, як зернова угода, що укладена за посередництва ООН та Туреччини.

Дивіться відео: Петро Бурковський про перемовини

"В історії є такі факти, наприклад, після війни 1973 року між Ізраїлем та Єгиптом. В 1979 році були украдені Кемп-девідські домовленості. Там третьою стороною були США і їх війська виступили гарантом розмежування між ізраїльськими військами та військами Єгипту. Так само декілька чи одна країна G7, G20, можливо, країни члени Ради безпеки ООН виступлять посередниками між Україною та Росією", – розповів Петро Бурковський.

Аналітик акцентував, що прямі переговори між Росією та Україною, навіть про припинення вогню, – неможливі. Оскільки збоку Росії залишаються воєнні злочинці. Якщо ми вкладемо з воєнними злочинцями будь-яку угоду, в майбутньому це означатиме, що буде дуже важко притягати їх до відповідальності. Саме тому і не може бути прямих переговорів, адже нам потрібно притягнути до відповідальності й Путіна, й всю його еліту.

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