В Україні почали боротьбу за психологічний стан військових: що зміниться цього року

В Україні приділять особливу увагу психологічному стану наших захисників. В країні почали реалізувати проєкт психологічної реабілітації, відновлення психологічної стійкості та боєздатності військовослужбовців.

Лиш у 2023 році заплановано проведення 65 триденних тренінгів для військових, які виконують завдання в районах бойових дій.

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На які проблеми звернуть увагу

Військовослужбовці будуть опановувати методи надання першої психологічної самодопомоги, а також навчаться, як допомоги побратимам у бойових умовах. Зокрема бійців вчитимуть, як долати негативні психічні стани та прийомам емоційно-вольової мобілізації. Також в рамках проєкту обов'язково буде індивідуальне психологічне консультування для захисників, які цього потребують.

Навчання відбуватиметься виключно згідно з визнаними міжнародними практиками та протоколами. Для того, щоб тренінги справді допомагали, учасники вивчатимуть психологічні навички не лише теоретично, а й відпрацьовуватимуть їх на практиці.

Новий проєкт є відповіддю на гостру потребу у навчанні та психологічній підготовці особового складу Сил Оборони України та спрямований на набуття ними життєво важливих навичок психологічної допомоги в умовах бойових дій,

– наголосили в Генштабі.

Що відомо про проєкт

Реалізація цього проєкту почалась у відповідь на запити ЗСУ та МВС України, адже це те, що зараз вкрай необхідно нашим захисникам.

За підтримки Програми NATO з переходу з військової кар’єри на цивільну, в рамках Комплексного пакету допомоги Україні (КПД), у відповідь на запити Збройних Сил України та МВС України, розпочалася реалізація проєкту з психологічної реабілітації та відновлення психологічної стійкості та боєздатності військовослужбовців,

– повідомили у відомстві.

Варто зазначити, що даний проєкт є продовженням діяльності Представництва НАТО в Україні у сфері психологічної реабілітації для суб'єктів сектору безпеки та оборони, який реалізовували впродовж 2014 – 2019 років.

Практичну реалізацію проєкту забезпечує ГО "Ліга офіцерів", яка з 2014 року системно працює у напрямку психологічної підтримки військовослужбовців.