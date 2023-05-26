"Зроблено в ЄАЕС": в ISW показали, як Путін хоче замаскувати російські товари та обійти санкції

Санкції продовжують затягувати щільний зашморг навколо Росії. Водночас у країні-агресорці вже могли знайти спосіб замаскувати російські товари, щоб обійти обмеження, накладені на них.

Відомо, що Владімір Путін зустрівся з лідерами країн-членів Євразійського економічного союзу. Також спілкувався з деякими іншими главами пострадянських країн під час Вищої Євразійської економічної ради. Вона проходила 25 травня у Москві.

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Росія шукає способи обійти санкції

Під час зустрічі Путін, Пашинян і Токаєв закликали надалі розвивати ЄАЕС з третіми країнами. Мовиться зокрема про включення переговорів про укладення угод про вільну торгівлю з ОАЕ, Індією, Єгиптом, Індонезією, Ізраїлем та Іраном.

Крім того, Путін закликав ЄАЕС створювати технологічні альянси з третіми країнами. В Інституті з вивчення війни припускають, що Кремлю це необхідно, щоб забезпечувати себе критично важливими компонентами. Їх Москва або вироблятиме, або купуватиме самостійно.

Кремль, ймовірно, намагається переконати країни-члени ЄАЕС та інші пострадянські країни допомогти в поточних схемах Кремля з Китаєм, Іраном та іншими країнами щодо ухилення від санкцій шляхом полегшення логістики цих схем,

– кажуть у звіті.

Так, президент Росії закликав наростити кількість нових підприємств, які б мали працювати під спільною торговою маркою "зроблено в ЄАЕС". Це, ймовірно, мало б дати можливість російській продукції з'являтися на полицях як таку, що вироблена в ЄАЕС. Таким чином вона може уникнути західних санкцій на експорт.

ЄАЕС хочуть створити ринок газу та нафти

Зауважують в Інституті, що Лукашенко та Токаєв прямо закликали створювати повноцінний Економічний союз з робочим спільним ринком. Ба більше, самопроголошений президент Білорусі стверджував, що представники ЄАЕС обговорюють створення спільного ринку газу, нафти, а також нафтопродуктів.

Укладачі звіту припускають, що Білорусь та Казахстан можуть брати активну участь в допомозі Росії обійти санкції. І саме тому Кремль, ймовірно, хоче розширити, а також формалізувати відносини з розширеним ЄАЕС.

Аналітики зауважили, що раніше припускали, що Кремль своє домінування в ОДКБ використовує, щоб вимагати від держав-членів закупку технологій подвійного призначення. Сама ж Росія їх купити не може через санкції, накладені на неї. Власне, щось подібне може відбуватися і в ЄАЕС.