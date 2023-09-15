Путін готується зміцнити північнокорейського монстра

Візит Кім Чен Ина до Росії це насамперед сигнал Заходу. Адже, щоб домовитися про постачання північнокорейської зброї та боєприпасів, достатньо російського міністра оборони Шойгу.

Які сигнали Путін подає Заходу

Зустріч на російському космодромі на Далекому Сході – прямий натяк на те, що Північна Корея може отримати допомогу у запуску супутників. Адже наразі у режиму це не працює: попередні запуски були невдалими.

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Відвідування заводу, де виробляють літаки "Су", – це ще один сигнал, адже це ще одне слабке місце режиму Кім Чен Ина.

Очільник Кремля Владімір Путін говорить Заходу й азійським країнам, що готовий "закрити" слабкі місця і зміцнити монстра, зробивши його водночас більш залежним від Росії.

Північна Корея завжди була зобов'язана своїм існуванням Китаю. Очевидно, що цей візит теж з китайцями щонайменше обговорювали, якщо не погоджували. Китайцям потрібно ускладнити стратегію їхнього стримування з боку США та азійських країн і зробити Північну Корею більш потужною, але контрольованою.

Новина про те, що Путін прийняв запрошення відвідати Пхеньян, є його очевидним прагненням створити дуже нерівне, але пов'язане спільною антипатією до Заходу партнерство у сфері безпеки. Кім Чен Ин розуміє, що він потрібний: від поставок озброєнь до геополітики і, звісно, радіє, адже він отримає продовольство та, можливо, обмежений доступ до технологій.

Ізоляція Росії працює навіть в Азії

Утім китайці мають обережно ставитися до зростання впливу Росії у Північній Кореї. Це завжди була їхня вотчина і ділити її з Путіним вони точно не дуже раді. Відсутність високого китайського представництва на економічному форумі у Владивостоці – це найкраще свідчення, що в Китаю з Росією все далеко не просто.

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Путін відкривав форум у сумній компанії з віцепрезидентом Лаосу, що мало кепський і навіть принизливий вигляд. Хоча, напевно, Москва зробила все, щоб забезпечити присутність високих гостей з Азії. Партнерство з "товаришем Кімом" – це останнє, до чого може вдатися Путін, когось гіршого у світі банально немає.

Тому попри всі ризики постачання зброї, сам факт візиту для нас геополітично – це хороший знак. Ізоляція Росії працює навіть в Азії, хоч і зовсім не так, як нам би хотілося – дуже вибірково і на основі "азійських" геополітичних уявлень, що дуже відрізняються від наших.

Токсичність Путіна відчувається в Азії – візит північнокорейського диктатора і вражаюча відсутність азійських лідерів у Владивостоці краще за будь-які приклади.