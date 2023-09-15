Путин готовится укрепить северокорейского монстра

Визит Ким Чен Ына в Россию это прежде всего сигнал Западу. Ведь, чтобы договориться о поставках северокорейского оружия и боеприпасов, достаточно российского министра обороны Шойгу.

Какие сигналы Путин подает Западу

Встреча на российском космодроме на Дальнем Востоке – прямой намек на то, что Северная Корея может получить помощь в запуске спутников. Ведь сейчас у режима это не работает: предыдущие запуски были неудачными.

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Посещение завода, где производят самолеты Су, – это еще один сигнал, ведь это еще одно слабое место режима Ким Чен Ына.

Глава Кремля Владимир Путин говорит Западу и азиатским странам, что готов "закрыть" слабые места и укрепить монстра, сделав его в то же время более зависимым от России.

Северная Корея всегда была обязана своим существованием Китаю. Очевидно, что этот визит тоже с китайцами, по меньшей мере, обсуждали, если не согласовывали. Китайцам следует усложнить стратегию их сдерживания со стороны США и азиатских стран и сделать Северную Корею более мощной, но контролируемой.

Новость, что Путин принял приглашение посетить Пхеньян, является его очевидным стремлением создать очень неравное, но связанное общей антипатией к Западу партнерство в сфере безопасности. Ким Чен Ын понимает, что он нужен: от поставок вооружений до геополитики и, конечно, радуется, ведь он получит продовольствие и, возможно, ограниченный доступ к технологиям.

Изоляция России работает даже в Азии

Впрочем, китайцы должны осторожно относиться к росту влияния России в Северной Корее. Это всегда была их вотчина и делить ее с Путиным они точно не очень рады. Отсутствие высокого китайского представительства на экономическом форуме во Владивостоке – лучшее свидетельство, что у Китая с Россией все далеко не просто.

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Путин открывал форум в печальной компании с вице-президентом Лаоса, что выглядело скверно и даже унизительно. Хотя, видимо, Москва сделала все, чтобы обеспечить присутствие высоких гостей из Азии. Партнерство с "товарищем Кимом" – это последнее, к чему может прибегнуть Путин, кого-то худшего в мире банально нет.

Поэтому, несмотря на все риски поставок оружия, сам факт визита для нас геополитически – это хороший знак. Изоляция России работает даже в Азии, хоть и совсем не так, как нам бы хотелось – очень избирательно и на основе "азиатских" геополитических представлений, очень отличающихся от наших.

Токсичность Путина ощущается в Азии – визит северокорейского диктатора и поразительное отсутствие азиатских лидеров во Владивостоке лучше любых примеров.