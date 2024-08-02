Путін видав указ щодо виплат окупантам: якою проблемою для Росії це може обернутися

Російський президент Владімір Путін у середу, 31 липня, видав наказ про підвищення виплат росіянам, які підписують контракт з міністерством оборони та йдуть воювати проти України. Цей крок спрямований на полегшення набору військових.

Економіст Максим Блант пояснив 24 Каналу, які наслідки для російської економіки матиме "нечувана щедрість" диктатора.

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Як підвищення виплат вплине на економіку Росії

Тепер добровольці отримають передоплату в розмірі 400 тисяч рублів від федеральної влади. Указ також рекомендує регіональним органам влади подвоїти платежі зі своїх бюджетів.

До того ж у документі вказані конкретні часові межі. Відповідно одноразову грошову виплату мають отримати й мобілізовані, й ті, хто підписав контракт строком на один рік і більше, але саме "в період із 1 серпня до 31 грудня 2024 року".

До кінця року "щедрість" Кремля може вилитися у 160 мільярдів рублів, які викинуть на споживчий ринок,

– мовив Блант.

За його словами, гроші, які виплескуючися на ринок, розганяють ціни – чиста інфляція. Імпорт – це єдиний спосіб, який може хоча б трохи зупинити інфляцію й наповнити ринок товарами, щоб люди, які мають гроші, могли їх витратити. Тому імпорт для Росії зараз критично важливий, однак з цим серйозна проблема.

На фронті людей не вистачає, а на мобілізацію Кремль не готовий іти, адже досвід офіційної мобілізації у 2022 році був різко негативним. Через це з'явилася проблема з робочою силою на виробництвах.

Ув'язнені закінчилися, тепер дійшла черга до людей, яких треба заманювати великими грошима. Одноразова виплата 2 мільйони рублів від московської влади й 400 тисяч від федеральної – достатньо багато,

– додав економіст.

Водночас російська держдума хоче на законодавчому рівні дозволити використання загороджувальних загонів, які з тилу розстрілюватимуть бійців, якщо ті відмовляються йти у наступ.