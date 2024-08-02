Путин издал указ о выплатах оккупантам: какой проблемой для России это может обернуться

Российский президент Владимир Путин в среду, 31 июля, издал приказ о повышении выплат россиянам, которые подписывают контракт с министерством обороны и идут воевать против Украины. Этот шаг направлен на облегчение набора военных.

Экономист Максим Блант объяснил 24 Каналу, какие последствия для российской экономики будет иметь "неслыханная щедрость" диктатора.

Стоит внимания Нужно пополнение на фронт: в России призывают доносить на мигрантов

Как повышение выплат повлияет на экономику России

Теперь добровольцы получат предоплату в размере 400 тысяч рублей от федеральных властей. Указ также рекомендует региональным органам власти удвоить платежи из своих бюджетов.

К тому же в документе указаны конкретные временные рамки. Соответственно единовременную денежную выплату должны получить и мобилизованные, и те, кто подписал контракт сроком на один год и более, но именно "в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года".

До конца года "щедрость" Кремля может вылиться в 160 миллиардов рублей, которые выбросят на потребительский рынок,

– сказал Блант.

По его словам, деньги, которые выплескиваясь на рынок, разгоняют цены – чистая инфляция. Импорт – это единственный способ, который может хотя бы немного остановить инфляцию и наполнить рынок товарами, чтобы люди, которые имеют деньги, могли их потратить. Поэтому импорт для России сейчас критически важен, однако с этим серьезная проблема.

На фронте людей не хватает, а на мобилизацию Кремль не готов идти, ведь опыт официальной мобилизации в 2022 году был резко отрицательным. Из-за этого появилась проблема с рабочей силой на производствах.

Заключенные закончились, теперь дошла очередь до людей, которых надо заманивать большими деньгами. Единовременная выплата 2 миллиона рублей от московской власти и 400 тысяч от федеральной – достаточно много,

– добавил экономист.

В то же время российская госдума хочет на законодательном уровне разрешить использование заградительных отрядов, которые с тыла будут расстреливать бойцов, если те отказываются идти в наступление.