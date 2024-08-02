Экономист Максим Блант объяснил 24 Каналу, какие последствия для российской экономики будет иметь "неслыханная щедрость" диктатора.

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Как повышение выплат повлияет на экономику России

Теперь добровольцы получат предоплату в размере 400 тысяч рублей от федеральных властей. Указ также рекомендует региональным органам власти удвоить платежи из своих бюджетов.

К тому же в документе указаны конкретные временные рамки. Соответственно единовременную денежную выплату должны получить и мобилизованные, и те, кто подписал контракт сроком на один год и более, но именно "в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года".

До конца года "щедрость" Кремля может вылиться в 160 миллиардов рублей, которые выбросят на потребительский рынок,

– сказал Блант.

По его словам, деньги, которые выплескиваясь на рынок, разгоняют цены – чистая инфляция. Импорт – это единственный способ, который может хотя бы немного остановить инфляцию и наполнить рынок товарами, чтобы люди, которые имеют деньги, могли их потратить. Поэтому импорт для России сейчас критически важен, однако с этим серьезная проблема.

На фронте людей не хватает, а на мобилизацию Кремль не готов идти, ведь опыт официальной мобилизации в 2022 году был резко отрицательным. Из-за этого появилась проблема с рабочей силой на производствах.

Заключенные закончились, теперь дошла очередь до людей, которых надо заманивать большими деньгами. Единовременная выплата 2 миллиона рублей от московской власти и 400 тысяч от федеральной – достаточно много,

– добавил экономист.

В то же время российская госдума хочет на законодательном уровне разрешить использование заградительных отрядов, которые с тыла будут расстреливать бойцов, если те отказываются идти в наступление.