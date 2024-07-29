Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман рассказал 24 Каналу, что такие разговоры только подтверждают, что заградительные отряды уже давно существуют. Теперь только надо зафиксировать это официально.

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Как создание отрядов скажется на мобилизации

О существовании таких отрядов уже не раз говорили эксперты, аналитики и сами военнослужащие, которые видели их в боях. Официального подтверждения с российской стороны никто не предоставлял, но теперь становится понятно, что они необходимы.

Впрочем их вряд ли используют для контрактников, которые идут воевать за деньги. Они мотивированы, поэтому дополнительно их пугать расстрелом не нужно. Для них работает скрытая реклама, пропаганда, которая убеждает, что война – это якобы "путешествие", куда можно поехать, чтобы заработать денег и вернуться обратно.

В сентябре 2024 года в России состоятся выборы в местные советы. К тому времени вряд ли можно ожидать решения об усилении мобилизации. Возможно, будет звучать пропаганда, чтобы поощрить контрактников, потому что с ними также есть проблемы,

– сказал Алексей Гетьман.

Какую тактику использует Россия на фронте

Уже после выборов вполне вероятно определенные шаги будут сделаны. Ведь России не хватает людей, чтобы продолжать выбранную тактику войны – продвигаться благодаря "мясным штурмам". Это требует большого ресурса.

За счет увечья, гибели своих бойцов оккупанты достигают незначительных успехов на фронте. Это так называемая "ползучая оккупация".

Если вспомнить события под Бахмутом, то уже подсчитали, что на каждые 42 сантиметра вдоль линии фронта было положено одну жизнь российского военнослужащего. 42 сантиметра – это расстояние от плеча до плеча, то есть они фактически прошли по своим трупам,

– заметил ветеран войны.

Но разговоры о создании заградительных отрядов вряд ли станут дополнительной мотивацией для россиян вступать в армию. Ведь сложно мотивировать людей подписывать контракты тем, что позади них будут стоять бойцы с пулеметами, которые готовы их расстрелять.

"Я думаю, что это наоборот станет фактором демотивации", – подчеркнул Алексей Гетьман.