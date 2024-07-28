Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахилес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что с точки зрения мобилизации живой силы, враг имеет неограниченный ресурс. В России работают рекрутинговые компании, скрытая мобилизация.

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Почему россияне готовы идти на войну

В основном, российские мужчины соглашаются воевать из-за денег. За это им предлагают от 5 до 8 тысяч долларов, что считается чрезвычайно большими суммами. Стоит помнить, что преимущественно все население российской "глубинки" живет в кредитах, а уровень жизни очень низкий.

Если люди не знают, что такое унитаз, то это проблемный вопрос. Когда ему предлагают 8000$, понятно, что он подписывает контракт и идет убивать украинцев,

– сказал боец ВСУ.

Поэтому с этой точки зрения, у противника есть практически неисчерпаемый резерв живой силы. Но все будет зависеть от того, насколько мы сможем их истощить: санкционно, экономически, политически, а также от возможности уничтожать противника на его территории.

"Предпосылки для уничтожения противника на его территории формирует фронт. От поддержки украинской нации, от результатов на поле боя, зависит время и возможности нанесения поражения в глубину России. Это соответственно лишает страну возможности совершать ударно-штурмовые действия", – подчеркнул Юрий Федоренко.

Какое обеспечение оккупантов на фронте

"Их можно разделить на разные категории. Если говорим о контрактниках, они "запакованы" более чем хорошо, даже имеют портативные РЭБ-системы на каждую штурмовую группу", – рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахилес".

Частные военные компании комплектуются благодаря различным социальным элементам, например, остатки вагнеровцев, лица, которые были лишены свободы на территории России и многие другие.

Они воюют так же настойчиво, как остальные оккупантов, но уровень их обеспечения действительно ниже. Поэтому врага никогда нельзя недооценивать.

Мы должны сохранять три составляющие: первое – единство внутри страны, потому что если перессоримся, то это единственное, из-за чего можем проиграть. Враг вкладывает миллионы долларов в информационные кампании,

– отметил Юрий Федоренко.

Вторая составляющая – это наращивание своих производственных возможностей, военно-промышленного комплекса как государственной формы собственности, так и частной. Страна должна понемногу переходить на военные рельсы.

Третья составляющая – поддержка наших партнеров. Мы видим, что ряд стран, в частности "Большой семерки" согласовали военную и экономическую помощь Украине на несколько лет вперед.

Будут иметь влияние и выборы в Соединённых Штатах, но то, что Украина будет свободной и независимой – это объективный факт, который зависит от каждого из нас,

– подытожил Юрий Федоренко.