Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, какие методы использует Кремль для пополнения своей армии. К слову, Россия до конца 2024 года планирует увеличить на 100 тысяч количество людей, привлеченных к войне против Украины.

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Как сейчас Кремль пополняет армию

Сейчас пополнение рядов оккупационной армии происходит различными способами:

тихая мобилизация из отдаленных регионов России;

привлечение на контракт, особенно в городах, где нет работы и плохая экономическая ситуация;

вербовка из юго-восточной Азии и Африки.

Россияне резко и существенно начали увеличивать выплаты тем, кто готов пойти на войну. По мнению военного эксперта, это главный индикатор того, что у Кремля есть проблемы с набором.

Если бы все было хорошо и количество так называемых контрактников росло бы, то зачем платить больше. А если предлагают больше, это означает, что нет наплыва так называемых добровольцев, которые готовы подписать контракт. Их пытаются мотивировать деньгами,

– отметил Мусиенко.

К тому же это еще раз подтверждает, что Владимир Путин не готов обращаться к народу и говорить прямо о том, что людей не хватает, Россия понесла потери и надо пополнять ресурсы.

Согласно опросам "Левада-Центр", в сентябре – октябре 2022 года едва ли не единственный раз за время полномасштабной войны России против Украины на 7 – 8% упала поддержка Путина из-за объявления мобилизации. Тогда диктатор быстро заявил, что якобы мобилизация завершена, а все из-за того, что в военкоматы начали лететь коктейли Молотова.

"В Кремле испугались этих всплесков и перевели мобилизацию в тихий режим. Она до сих пор продолжается: повестки рассылаются, мобилизованный приходит в военкомат и ему говорят подписывать контракт. Поэтому мобилизованных нет, но есть контрактники", – добавил руководитель Центра военно-правовых исследований.