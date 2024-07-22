Российский оппозиционер и политический аналитик Ольга Курносова рассказала 24 Каналу, что российским властям неоткуда брать людей для своей армии. Именно с этим связаны заявления из Москвы о необходимости переговоров и перемирия.

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Быстро добегут до Кремля

Под мобилизацию на этот раз могут попасть жители Москвы и Санкт-Петербурга.

В России люди заканчиваются, а начинать новую волну мобилизации российским властям страшно, потому что тогда россияне с вилами пойдут на Кремль. А те, кто живет в Москве на Санкт-Петербурге, вообще могут быстро добежать до него,

– подчеркнула она.

Даже если Владимир Путин в этот момент будет в другом месте – в резиденции в Ново-Огарево или на Валдае, то его, по мнению политического аналитика, достанут и там.

Валдай расположен между Санкт-Петербургом и Москвой. Поэтому может пойти встречный поток людей с вилами и в конце концов все протестующие встретятся и что-то решат,

– предположила Ольга Курносова.

Отметим, что российские власти планируют ввести систему, которая позволит предотвратить выезд из России мужчин призывного возраста. Речь идет о "системе обмена информацией" между министерством обороны и ФСБ, что будет предоставлять информацию о потенциальных призывниках пограничной службе ФСБ. Также осенью Кремль может закрыть границу и начать новую волну мобилизации.

Обратите внимание! После объявления частичной мобилизации в России в сентябре 2022 года, из страны выехали сотни тысяч россиян. Поскольку они были непропорционально сконцентрированы среди молодых и высокообразованных людей, это повлияло на рынок труда в России.