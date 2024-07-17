Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что эта информация от британской разведки может подтвердиться в будущем. К тому, же в России мобилизацией являются любые действия, способствующие увеличению количества россиян, которых забирают на войну.

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Мобилизация до сих пор не закончена

Эти действия могут иметь разные названия, в частности, "популяризация контрактной службы в российской армии". Это и есть та же мобилизация только за деньги, потому что российской власти проще с помощью денежных средств решить проблему.

Также одним из видов мобилизации может быть вербовка на войну заключенных.

В то же время классической мобилизации, когда все должны идти воевать, может и не быть. Так, объявленная 21 сентября 2022 года частичная мобилизация в России до сих пор не закончена, ведь Владимир Путин так и не подписал указ, что она остановлена,

– отметила она.

Также может произойти мобилизация и полный запрет выезда за границу мужчин призывного возраста и без объявления этого. Прецедентов такого развития ситуации достаточно.

В 2022 году не было законных оснований отправлять заключенных на войну. Соответствующие изменения в закон были приняты только в 2023 году,

– отметила Ольга Романова.

Напомним, что Россия готовит к внедрению "систему обмена информацией" между минобороны и ФСБ, которая будет предоставлять информацию о потенциальных призывниках пограничной службе ФСБ. Это позволит не допустить побега мужчин призывного возраста из России.