Известно, что преступники в России рассматривают заключение контракта с минобороны как универсальное средство, чтобы избежать наказания даже за страшные преступления, например убийство или изнасилование. Власть обещает заключенным золотые горы за службу, более того – мобилизованным спишут задолженность по кредитам, а их жены смогут не платить коммуналку.

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Как мобилизуют женщин-заключенных в России

В конце мая Россия освободила группу женщин из тюрьмы для участия в боевых действиях в Украине, что может свидетельствовать о новом этапе в использовании Кремлем уголовных преступников в своих военных действиях,

– говорится в материале.

Это произошло под Санкт-Петербургом. Впрочем, не понятно, является ли это первой ласточкой в более масштабной программе, или это эксперимент.

На февраль 2022-го отбывали наказание около 30 тысяч женщин. Осенью 2023-го по всей европейской части России в тюрьмы стали наведываться вербовщики. Интересно, что те женщины, которые изъявили желание служить еще осенью, оставались в заключении. На фронт их никто не отправлял – до сих пор.

Конечно же, официального объяснения причин никто не дал. Ни минобороны, ни пенитенциарная служба России не комментировали программу вербовки заключенных.

"Вербовка осужденных женщин происходит в то время, когда российское правительство прибегает ко все более неортодоксальным схемам привлечения добровольцев из маргинальных слоев российского общества, пытаясь избежать очередного раунда непопулярного призыва в армию. Кроме заключенных, эти схемы нацелены на должников, обвиняемых в преступлениях и иностранцев", – отмечают журналисты.

Какая мотивация воевать у женщин-заключенных

В тюрьме под Санкт-Петербургом, откуда на фронт отправилась первая группа мобилизованных, вербовщики предлагали контракты на год на должности снайперов, боевых медиков и фронтовых радистов. И это разительно отличается от привычных вспомогательных должностей, которые занимают большинство российских военнослужащих.

Около 40 из 400 заключенных подписали контракты – несмотря на то, что военные предупредили их об опасности. Они аргументировали свой выбор суровыми условиями содержания. Осужденных заставляли постоянно молчать и работать по 12 часов. Принудительные работы происходили в мастерской по распилке древесины. Их проводили даже зимой при минусовой температуре.

Женщины получили помилование и денежное вознаграждение в 2 тысячи долларов в месяц. Эта сумма превышает минимальную заработную плату в стране примерно в 10 раз.

Также Россия вербует людей в Африке

В ГУР показали пропагандистскую листовку, где людей заманивают щедрыми выплатами, паспортом и страхованием. А еще вдохновенно врут, что российская армия – уже не вторая в мире, а лучшая.

В британской разведке утверждают: у россиян проблемы с вербовкой заключенных, поэтому взялись за иностранцев. Но те не знают русского и не умеют стрелять.